77’nci sıradaki Zeynep bir galibiyet daha aldı

Spor Servisi

Tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesi olan 77’nciliğe yükseldi. Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasmanında 11 basamak birden atladı. Geçen hafta WTA 500 düzeyindeki Merida Açık Turnuvası’nda çeyrek final oynayan 22 yaşındaki raket, böylece kariyer rekorunu kırdı.

Öte yandan Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasında 77. basamakta yer alan Zeynep Sönmez, ABD’deki turnuvada Çinli Sijia Wei’yi 6-2’lik setlerle mağlup etti. Bu sonuçla elemelerde final turuna kalan Zeynep, ana tablo yolundaki son maçında Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak.