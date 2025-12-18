78 can gitti, Bakanlık yeni harekete geçti

Uludağ'da yarın açılacak sezon öncesi hazırlıklar sürerken, denetimler sonrası ruhsatı iptal edilen oteller eksikliklerini gidermeye çalışıyor. Bu otellerden 4'ünün açılmayacağı bildirilirken, 10 otel ise genelge doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ruhsatı bulunmayan otellere 31 Aralık'a kadar süre verdi.

21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 36'sı çocuk, 78 kişinin öldüğü yangının ardından Uludağ'da da 17 Mart'ta kapatıldığı için müşterisi bulunmayan Kervansaray Otel'de 27 Mart'ta yangın çıktı. 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özel otel ve konaklama tesislerinde incelemede bulundu. Denetimler sonrası birçok tesiste olası yangın ve felakete karşı eksiklikler tespit edildi.