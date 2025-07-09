78 can gitti, tek bir kişi sorumluluk üstlenmedi

Ebru ÇELİK

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Oteli'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada bazı sanıklar savunma yaptı. Savunmaların gece geç saatlere kadar uzaması üzerine mahkeme davaya ara verdi. Duruşma dün sanıkların ifadeleri ile devam etti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşma, eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü tutuklu sanık Mehmet Özel'in savunmasıyla başladı. Özel, yaptığı denetimlerin kapsamının yangınla ilgili olmadığını; gıda, hijyen ve çevre sağlığı başlıklarında denetimler yaptıklarını söyledi. İş yeri açma ruhsatının itfaiye müdürlüğü tarafından verildiğini belirterek, sorumluluk kabul etmedi. Özel, şikâyet olmaması nedeniyle yeni bir yangın raporu alınmadığını ve kurumda yeterli personel olmadığını, bu durumu yetkililere bildirdiğini kaydetti.

PERSONELE YANGIN EĞİTİMİ VERİLMEMİŞ

Ardından sanık kürsüsüne muhasebe görevlisi Cemal Özer çıktı. Özer ifadesinde, yangından önce itfaiyenin denetim gerçekleştirdiğini ancak raporda belirtilen eksikliklerin giderilmediğini belirtti. İtfaiye ekibinin koridorları ölçerek acil çıkış kapısı, davlumbaz sistemi ve ışıklandırma gibi hayati unsurların uygun olmadığını tespit ettiğini ve raporu imzaladığını belirten Özer, durumu hem Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir'e hem de yetkili Emir Aras'a ilettiğini, ancak önlem alınmadığını kaydetti. Özer, Aras'ın kendilerine eksiklikleri bildirdikten sonra tepki gösterip, "Başımıza iş açtınız" şeklinde konuştuğunu da sözlerine ekledi. Yangın anında otelde bulunan Özer, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını ve çalıştığı dönemde personele hiçbir yangın eğitimi verilmediğini kaydetti.

Duruşma otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir de savunma yaptı. Özdemir, "İtfaiye denetimine katılmadım. Eksikliklerin giderilmesi için çalışma yapıldığını görmedim" dedi. Özdemir, otel sahibi Halit Ergül'ün iş sağlığı ve güvenliği uzmanı alımına gerek olmadığını söylediğini de belirterek, "Eksiklik iletildiğinde Ergül, 'İş güvenliği uzmanı almaya gerek yok' dedi. Grand Kartal'da yönetimin kararıyla İSG uzmanı çalışmıyordu. Neden çalıştıramadıklarını bilmiyorum" diye konuştu.

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‘KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SORUMLU’

Duruşma aralarında açıklama yapan aileler, şu ana kadar dinlenen sanıkların hiçbirinin sorumluluk kabul etmediğini belirtti. Aileler, “Sanıklar ‘Bizim haberimiz yoktu, biz orada çalışmıyoruz, suçumuz yok’ diyor. O halde suçlu çocuklarımız mı?” diye tepki gösterdi. Yangında abisi Yılmaz Sarıtaş ile 15 yaşındaki yeğenleri Nehir ve 12 yaşındaki Doruk Sarıtaş’ı kaybeden Çiğdem Sarıtaş, gözyaşlarıyla yetkililere seslenerek adalet istedi. Sarıtaş, “En üstten en alta kadar herkes birbirini işaret ediyor. Suçu kabul eden bir kişi bile çıkmadı. Sanıklar otel sahibini gösteriyor. Otel sahibi de ‘Otel benim değil’ derse şaşırmayız artık” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de sorgulanması gerektiğini söyleyen Sarıtaş, “Bakanlık, yangın önlemlerinin kendi görev alanında olmadığını söylüyor. Ancak ailelere 40 sayfalık açıklamalı bir tebligat göndermişler. Görevleri değilse, neden daha önce farklı tarihlerde otelleri denetlediler? Görevleriyse Grand Kartal Oteli’ni neden denetlemediler?” diye sordu.

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MÜDÜR DURUŞMADA UYUDU

Yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, otelin Genel Müdürü ve Otel Sahibi Halit Ergül'ün damadı olan Emir Aras'ın duruşma boyunca uyuduğunu söyledi.

Koton ailesinin avukatı Elif Naz Nemec de BirGün'e yaptığı açıklamada önceki gün savunma yapan sanıkların ifadelerinin çelişkili olduğunu kaydetti.