78 çocuk işte öldü

Bilge Su YILDIRIM

11 ayda çalışırken yaşamını yitiren çocuk sayısı, 78 çocuk işçi iş cinayeti ile zirveye ulaştı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) 2013’ten bu yana açıkladığı iş cinayeti verilerinde çalışırken hayatını kaybeden çocuk sayısı, daha yıl bitmeden veri serisinin en yüksek seviyesine erişti.

Son olarak önceki gün Mersin Anamur’da 16 yaşındaki Alperen Uygun, Türkiye’nin ilk Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) olarak açılan Rüştü Kazım Yücelen MESEM programında çalıştırıldığı asansör firmasıyla birlikte gittiği inşaatta asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

İKTİDAR TEŞVİK EDİYOR

İSİG Meclisi’nin yılın başından bu yana yaptığı “2025, ‘Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı’ ilan edilsin” çağrısına karşın her ay en az 7 çocuk iş cinayetlerinde hayattan koparıldı. İSİG Meclisi Gönüllüsü, İş Güvenliği Uzmanı Selçuk Karstarlı, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. İktidar eliyle çocuk işçiliğinin yasallaştırılması ve sermayeye kaynak aktarımı sağlanması için kullanılan MESEM projesinin, çocuk işçi iş cinayetlerinin artmasına sebep olan uygulamalardan biri olduğunu kaydeden Karstarlı, şöyle konuştu:

“İktidar, çocuk işçiliğiyle mücadele çağrımıza kulaklarını tıkamakla kalmıyor, bizzat çocuk işçiliğini teşvik ediyor. Bunu sağlayan MESEM’lerin yaygınlaşmasıyla çocuk işçilerin çalışırken yaşamını yitirmesinin artması arasında paralellik mevcut. ‘Çocuklar meslek öğreniyor’ bahanesiyle çocuklar adeta köleleştirilerek sermayenin kucağına atılıyor. Üstelik işler arası herhangi bir tehlike ayrımı yapılmıyor; inşaat ve metal gibi çocukların çırak olarak çalışmasının dahi yasak olduğu işlerde de çocuklar çalıştırılıyor. Üstelik ‘4 gün okulda 1 gün atölyede’ iddiasıyla yürütülen bu program, gerçekte ‘5 gün atölyede, 1 gün okulda’ haline geliyor, çünkü çocuklar cumartesileri de çalıştırılıyor. Üstelik çocukların atölyede çalışırken aldığı asgari ücretin üçte biri oranındaki ücret de İşsizlik Fonu’ndan sağlanıyor. Yani ebeveynlerini işsiz bırakan sistem, çocukları işçileştiriyor. Fatura da yine emekçiye kesiliyor.

Çocukların organize sanayi bölgelerinde değil; güvenceli, denetimden geçirilen, modernize edilmiş okullarda meslek eğitimi almalarıyla ancak çocuk işçi iş cinayetlerinin önüne geçilebilir. MESEM programı derhal iptal edilmeli, çocukların eğitim hakkının gasp edilmesine son verilmelidir.”