78 gündür açlık grevinde: Su, güneş, hava yok

Haber Merkezi

İstanbul'da 12 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne konulan ve tekli hücrede tutulan Halil Yakut, aynı davadan tutuklanan arkadaşlarının koğuşuna nakledilmesi talebi kabul edilmeyince açlık grevine girdi.

78 gündür açlık grevinde olan Yakut, MA'ya gönderdiği mektubunda, tekli hücrede tutulduğu için haklarından yararlanamadığını dile getiren Yakut, "Günde sadece 1 saat havalandırmaya çıkarılıyorum. Güneş görmeyen bir hücrede tutuluyorum. Yani insan yüzü, insan sesi yok! Güneş yok, su yok, hava yok" ifadelerini kullandı.