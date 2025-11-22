78 gündür grev sürüyor: "İnsani bir ücret istiyoruz"

Ankara'da sendikalı işçiler, Tapaten Mensucat A.Ş'de Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası'nın (TEKSİF) yetki almasına rağmen işverenin toplu iş sözleşme sürecine uymadığı gerekçesiyle 78 gündür grev yapıyor.

TEKSİF üyeleri, Ankara Sincan'da faaliyet gösteren Tapaten Mensucat fabrikasında; işverenin toplu iş sözleşmesi sürecine uymaması, işçilere mobbing uygulanması ve sendikalı işçilerin işten çıkartılması gerekçesiyle 78 gündür grevlerni sürdürüyor.

TEKSİF Genel Merkez Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Veysel Arslan, sürece ilişkin yağtığı açıklamada, "78 gündür Sincan'da bulunan örgütlü olduğumuz bir fabrikada toplu sözleşme için bir sürecimiz var. 2023'de yetkiyi almıştık ama işveren yetkiye itiraz etti. İtiraz yasal süreç nedeniyle çok uzun sürdü ancak bu yıl Yargıtay toplu sözleşme için talebimizi onayladı. Biz eylül ayından beri toplu sözleşme görüşmelerimizi başlattık. 2023 yılında çalışan sayısı 113'tü itiraz süreciyle birlikte sendikayı fabrikadan uzaklaştırmak için işveren bu süreyi fırsat bildi ve yaklaşık 70'e yakın sendika üyesi arkadaşmızı çeşitli bahanelerle işten çıkardı. Ancak buna rağmen içeride toplu sözleşme yetkimizi aldık" dedi.

"İŞVEREN SENDİKA İSTEMİYOR"

İşverenin başka pekçok büyük fabrikası da olduğunu belirten Arslan, "İşveren sendika istemiyor. Bu nedenle ciddi bir mobbing ve baskı var. Bu iş insanı Kayseri'de çok yardımsever gibi görünen bir iş insanı ancak gelin görün ki kendi işyerinde 30 yıl çalışan işçilerin çalışma şartları çok ağır. Hiçbir işçi yaz döneminde yıllık iznini kullanamıyor. Ne zaman üretim azalırsa o aylarda zorunlu izin veriliyor. Bir yandan iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok ciddi eksikler var. Toplu alındığında 5-10 liraya gelecek malzemeler bile işçilere kullandırılmıyor. İş kazası geçiren arkadaşlarımızın tutanakları mobbing ve baskı ile işçiler tutanaktan vazgeçiriliyor" ifadelerini kullandı.

Arslan, "Greve çıkacak kadın arkadaşlarımızın eşleri aranarak sendikadan ayrılması yönünde baskı yapıldı. Buna rağmen grevimizi sürdürüyoruz. Kararlıyız, taleplerimiz çok açık. İnsani bir çalışma şartı ve insani bir ücret istiyoruz. Bunu anayasal hakkımız olan toplu sözleşme ile çözmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKSİF Sendikası Genel Başkan Danışmanı Bayram Erdoğan, "Bu işverenin yasalara saygılı olmasını, emeğe saygılı olmasını, yıllardır işçinin emeğini sömüren bu işverenin işçisinden özür dileyip toplu iş sözleşmesi masanına oturup işçilerin haklarını vermesi lazım" dedi.

ÇAY MOLALARINA MÜDAHALE

28 yıldır fabrikada çalışan bir işçi ise "Bu işyerinde bana baskı yaptıkları için grev yapıyoruz. Maaş ve çalışma koşullarımız, kovulan arkadaşlarımız için grev yapıyoruz. İnsanlar çok mağdur ediliyor. İşveren baskı ve mobbing yapıyor. Çay molalarımızda bile 'bir bardaktan fazla çay içemezsin' deniliyor. Ekmekte bile sınır konuluyor. Sigara bile içirmiyorlar. İşveren 'sendika size geldiğinde suç duyurusunda bulunun' diyor" ifadelerini kullandı.

Bir başka işçi Nesrin Uykur ise "7 yılllık çalışanım ve sendikaya üye olduğum için ve greve katıldığım için çıkış verildi. Zaten içeride yeterince mobbing gördüm. Orada insani bir muamele görmüyoruz. Arkadaşlarımız bir kişinin değil üç kişinin işini yapıyorlar. Arkadaşlarımız borçları olduğu için, çocuk okuttukları için dayanıyorlar. Öyle bir baskı var ki içeride" dedi.