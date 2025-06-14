78 gündür hakları gasp edilen KRT TV'de emekçilerin direnişi 11. gününde sürüyor
28 Mart'tan bu yana gasbedilen hakları için dün akşam iş bırakarak ofis içerisinde nöbete başlayan KRT TV emekçilerinin direnişi 11. gününde sürüyor. DİSK Basın-İş'ten yapılan açıklamada, "Gasbedilen haklarımız için başlattığımız direnişimiz sürüyor. İnatçıyız, kararlıyız ve haklarımızı elde edene kadar direnişimize devam edeceğiz" denildi.
HABER MERKEZİ
Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişi sürdürüyor.
"İş görmekten kaçınma" hakkını kullanan emekçiler, 11 gündür KRT TV'nin İstanbul ofisinde nöbet tutuyor.
Kanalın İstanbul'daki ofisinin yanı sıra Ankara'daki bürosunda da emekçiler hakları için mücadelesini sürdürüyor.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın, Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın-İş), sosyal medya hesabından basın emekçilerinin direnişine ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımda, emekçilerin de yer aldığı bir fotoğrafa yer verilerek "KRT direnişi 11. gününde! Gasbedilen haklarımız için başlattığımız direnişimiz sürüyor. İnatçıyız, kararlıyız ve haklarımızı elde edene kadar direnişimize devam edeceğiz. KRT kazanırsa herkes kazanır" denildi.
KRT direnişi 11. gününde!— DİSK Basın-İş (@diskbasinis) June 14, 2025
Gasbedilen haklarımız için başlattığımız direnişimiz sürüyor. İnatçıyız, kararlıyız ve haklarımızı elde edene kadar direnişimize devam edeceğiz.
KRT kazanırsa herkes kazanır! pic.twitter.com/slMEsblF7B
KRT TV'de çalışan 150'den fazla basın emekçilsi, 28 Mart'tan bu yana ücretleri başta olmak üzere çok sayıda haklarının gasp edilmesine karşı 4 Haziran'da akşam saatlerinde iş bıraktı. Gece boyunca KRT TV'nin İstanbul ofisinde nöbet tutan emekçiler, 5 Mayıs'ta saat 13.00'te kurum önünde basın açıklaması yaptı.
DİSK Basın-İş ve emekçilerin yaptığı açıklamada, kurumun firmaya olan borcunun gerekçe gösterilerek yemek kartlarının da bloke edildiği belirtildi. Basın emekçileri, aylardır taleplerini işverene iletmesine rağmen herhangi bir yanıt alamadı. Kurumda çok sayıda üyesi olan DİSK Basın-İş yönetim, emekçilerle beraber süreci yürütüyor.
PATRON 'GARANTİ' VERMEDİ5 Haziran'da kurumun İstanbul'daki ofisinde gece boyunca KRT TV CEO'su Cihat Zembat ile görüşme gerçekleştirildi. Gerçekleşen görüşmede, patron Fırat Bozfırat'ın çalışanların taleplerinin karşılanmasına ilişkin ifade ettiği tarih ve ödeme miktarını 'garanti' edemeyeceği aktarıldı.
Yaşananların ardından emekçiler, bir basın açıklaması düzenleyerek taleplerini duyurdu. Eylem nedeniyle KRT TV'nin olduğu binanın önüne 3 çevik kuvvet aracı getirildi; çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.
Aynı gün KRT TV yönetimi tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşananlarla ilgili 'özür dilendi.' Çalışanların haklarının verilmesi için 'acil ödeme planı' ve 'kriz masası' oluşturulduğu ifade edildi. Sürecin ise bağımsız bir denetim kurulu tarafından izleneceği belirtildi.
EMEKÇİLER HAK TALEBİNDE ISRARCI
Daha sonra KRT TV emekçileri, 8 Haziran'da İstanbul'daki ofiste bayramlaşma programı düzenledi. Çok sayıda siyasi parti, meslek örgütü temsilcisi ve meslektaşlarının katıldığı programın ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, bir kez daha işverene hakların ödenmesi talebi vurgulandı.
Direnişin 9. gününde kurumun Ankara'daki ofisinde de emekçiler eylem gerçekleştirdi. Çok sayıda gazeteci, sendika temsilcisi ve meslek örgütü üyesi bir araya geldi. Ekip arkadaşları adına basın açıklamasını okuyan KRT muhabiri Batu Bozkürk, "Gündüzleri arkadaşlarımızla yapabileceklerimizi istişare ettik, geceleri masaların üzerinde uyuduk. Sesimiz daha da yükseldi" dedi.