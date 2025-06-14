78 gündür hakları gasp edilen KRT TV'de emekçilerin direnişi 11. gününde sürüyor

HABER MERKEZİ

Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanları, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişi sürdürüyor.

"İş görmekten kaçınma" hakkını kullanan emekçiler, 11 gündür KRT TV'nin İstanbul ofisinde nöbet tutuyor.

Kanalın İstanbul'daki ofisinin yanı sıra Ankara'daki bürosunda da emekçiler hakları için mücadelesini sürdürüyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Basın, Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın-İş), sosyal medya hesabından basın emekçilerinin direnişine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, emekçilerin de yer aldığı bir fotoğrafa yer verilerek "KRT direnişi 11. gününde! Gasbedilen haklarımız için başlattığımız direnişimiz sürüyor. İnatçıyız, kararlıyız ve haklarımızı elde edene kadar direnişimize devam edeceğiz. KRT kazanırsa herkes kazanır" denildi.

KRT direnişi 11. gününde!



Gasbedilen haklarımız için başlattığımız direnişimiz sürüyor. İnatçıyız, kararlıyız ve haklarımızı elde edene kadar direnişimize devam edeceğiz.



KRT kazanırsa herkes kazanır! pic.twitter.com/slMEsblF7B — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) June 14, 2025