78 kişiye mezar oldu: Grand Kartal Otel'in eski çalışanından açıklama

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili gelişmeler devam ediyor.

Üzerinden 3 gün geçen faciaya ilişkin bir tek kişi dahi istifa etmezken, Grand Kartal Otel'de 10 yıl çalışan Erkut Malaycı ihmalleri tek tek sıralayarak açıklamalarda bulundu.

“YANGIN MERDİVENLERİNDE PERSONEL LOJMANLARI VARDI”

Otel çalışanlarının yangın merdivenlerinin yanında küçük lojmanlarda kaldığı açıklayan Malaycı, “Otelin çevresinde atlama yerleri yoktu. Yangın merdivenlerini bulamadıkları için camdan çarşaf sarkıttılar. Elektrikler olmadığı için göz gözü görmedi. Bir de şöyle bir durum var. Yangın merdivenin olduğu yer sadece betonarme değil. Yangın merdivenlerinin olduğu yerde personel lojmanları var. 11. Kattan 1. Kata kadar yangın merdiveni vardı. Ama çıkışı otelin çıkışı değildi. Kayak odasına çıkıyordu. Her katta yangın merdivenlerinin olduğu bölgede tek kişinin kalabileceği küçük odalar vardı. Aşçı başı, resepsiyonist gibi kişiler bu odalarda kalıyorlardı” ifadelerini kullandı.

“MERDİVENLERİ KULLANSALARDI ÖLÜME GİDERLERDİ”

Otelde yangın merdivenlerinin olduğunu ama merdivenlerin otelin dışına çıkmadığını belirten Erkut Malaycı, “Otelde yangın merdiveni vardı ama iç kısmındaydı. Tabelalar vardı. Ama elektrikler kesildiği zaman oteldeki yangın merdivenlerini bulamazlardı. Bu yangın merdivenlerini kullansalardı otelin dışına çıkamazlardı. Yangın merdivenlerinin çıkışı kayak odasına gidiyordu. Orası da alev topuydu zaten. Yangın merdivenlerini kullansalardı ölüme giderlerdi. 163 oda olarak biliyorum. 20 odası personele ait. 5 oda patronlara ait. 140 oda civarı bulunuyordu. Kral dairesi otelin 12. Katında suit odalar 10 ve 11. Katta köşe odalar idi” şeklinde konuştu.

Daha önce otelde bir kere yangın alarmının personellerin tütün içmesinden kaynaklı çalıştığını gördüğünü ama daha sonra müşterilerin içmesine rağmen alarmın çalıştığını görmediğini belirten eski otel çalışanı Malaycı, “Yağmurlama sistemi yok diye biliyorum. Alarm sistemi var ama tuşlu var. Bir zaman otelde personeller tütün içtikleri için devreye girdi alarm sistemi. Patron o zaman personelleri azarladı. O zaman devreye girdiğini gördük. Ondan sonra içenler vardı ama hiç bir zaman görmedim alarm sistemini. Müşteriler içiyorlardı ama içemezsin diyemiyorduk” dedi.

“350 KİŞİ OTELDEYDİ”

Otelde 120 kişinin çalıştığını 230 müşterinin olduğunu belirten Malaycı, “Yangın esnasında; gececi aşçılar olur, kahvaltıcı olur, ekmekçisi ve resepsiyonistçi ise 5-6 personel ayakta olabilir. Gündüz aktif çalışan personel sayısı ise 100-120 arasında kişi vardır. Otelde ortalama 350 kişiye yakın kişi vardı. Grand Kartal otelin yanında Kartal Otel var. Bu iki otel birbirinden bağımsız iki otel. Ayrı şirketler. 2 kardeşin oteli ama birbirinden ayrılar. Birbirlerine düşmanlar diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“AHŞAP DEKORASYON ÇOK OLDU”

Ahşap görünümün otelde abartıldığını dile getiren Malaycı sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Yangının çıktığı restoran benim zamanımda vardı ama yenilendi. Tadilat oldu. 2 yıl önce otelde restorantı, barı, lobisi, havuzu, spası, 9-10-11. Katlar yenilendi. Ahşap görünüm otelde abartıldı. Otel betonorme ama ahşap dekorasyon çok oldu. Otelin içerisinde marketi ayrı bir kişi işletiyor. Kafe ve kayak malzemesi olan mağaza ayrı kişiler kiralayıp işletiyorlardı.”