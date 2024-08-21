78 Kuşağı'nın direngen devrimcisi Cankoçak'a son veda

İnsan hakları savunucusu, feminist ve 78 Kuşağı kadınlarından Mukaddes Çelik Cankoçak memleketi Samsun’da toprağa verildi.

24 Haziran’da geçirdiği kalp ameliyatının ardından evde iyileşme sürecindeyken zatürre enfeksiyonu nedeniyle tekrar yoğun bakıma giren Cankoçak’ın ömrü mücadeleyle geçti. 1954 Samsun doğumlu olan Mukadder, devrimci 78 Kuşağı kadınlarındandı. 12 Eylül öncesi Tekel’de kamu emekçisi olarak çalışan Cankoçak, darbe koşullarında da İstanbul’un yoksul mahallelerinde anti faşist mücadelenin içinde yer aldı. Cankoçak, ÖDP’de de aktif mücadele etti.

MÜCADELEYLE GEÇEN ÖMÜR

80’li yıllarda İstanbul Devrimci Yol davasında yargılandı. Tahliye olduktan sonra uzun süre kaçak yaşamak zorunda kaldı. 1999’da meme kanseri ameliyatı oldu. Kanserle mücadele ettiği dönemde bir yandan özgün sanat çalışmaları yaptı, desen ve baskı sergisi gerçekleştirdi. Meme kanserli kadınların güçlenme ve dayanışma öyküsünü işleyen Nejla Demirci’nin 2017 yapımı belgesel filmi “Yüzleşme”de rol aldı.

Cankoçak’ın arkadaşları yayınladıkları mesajda, “Yaşadığı bütün olumsuzluklara karşı olduğu gibi ağır sağlık sorunlarına da hep gülen yüzüyle ve kalenderlikle direnen Muko’muzu şimdi sevgiyle sonsuzluğa uğurluyoruz. Başta ablası ve arkadaşımız Ümide Aysu olmak üzere, ailesine, yakınlarına, 12 Eylül kadınlarına ve geniş ailemize başsağlığı dileriz. Bütün bu yıllar boyunca, barış ve ekoloji mücadelesinin, feminist dayanışmanın ve demokrasi mücadelesinin hep bir parçası oldu" denildi.