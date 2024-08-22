78 Kuşağı’nın direngen devrimcisine son veda: Samsun'da toprağa verildi

İnsan hakları savunucusu, feminist ve 78 kuşağı’ndan olan Mukadder Çelik Cankoçak memleketi Samsun’da toprağa verildi.

Geçirdiği kalp ameliyatının ardından evde iyileşme sürecindeyken zatürre enfeksiyonu nedeniyle

tekrar yoğun bakıma giren Cankoçak’ın ömrü mücadeleyle geçti.

1954 Samsun doğumlu olan Cankoçak, devrimci 78 kuşağı kadınlarındandı. 12 Eylül öncesi Tekel’de kamu emekçisi olarak çalışan Cankoçak, İstanbul’un yoksul mahallelerinde anti faşist mücadelenin içinde yer aldı.

80’li yıllarda İstanbul Devrimci Yol davasında yargılanan Cankoçak, ÖDP’de de aktif mücadele

etti.

Cankoçak’ın arkadaşlarının yayınladıkları mesajda, “Yaşadığı bütün olumsuzluklara karşı olduğu gibi ağır sağlık sorunlarına da hep gülen yüzüyle ve kalenderlikle direnen Muko’muzu şimdi

sevgiyle sonsuzluğa uğurluyoruz. Başta ablası ve arkadaşımız Ümide Aysu olmak üzere, ailesine, yakınlarına, 12 Eylül kadınlarına ve geniş ailemize başsağlığı dileriz. Yıllar boyunca, feminist dayanışmanın ve demokrasi mücadelesinin hep bir parçası oldu" denildi.