78 Kuşağı’nın direngen ismi hayatını kaybetti

Haber Merkezi

İnsan hakları savunucusu feminist ve 78 kuşağı kadınlarından Mukaddes Çelik Cankoçak hayatını kaybetti. 24 Haziran’da geçirdiği kalp ameliyatının ardından evde iyileşme sürecindeyken zatürre enfeksiyonu nedeniyle tekrar yoğun bakıma giren Cankoçak’ın ömrü mücadeleyle geçti. 1954 Samsun doğumlu olan Mukadder, devrimci 78 kuşağı kadınlarındandı.

12 Eylül öncesi Tekel’de kamu emekçisi olarak çalışan Cankoçak, darbe koşullarında da İstanbul’un yoksul mahallelerinde anti faşist mücadelenin içinde yer aldı. 80’li yıllarda İstanbul Devrimci Yol davasında yargılandı. Tahliye olduktan sonra uzun süre kaçak yaşamak zorunda kaldı. 1999’da meme kanseri ameliyatı oldu. Kanserle mücadele ettiği dönemde bir yandan özgün sanat çalışmaları yaptı, desen ve baskı sergisi gerçekleştirdi.

Cankoçak’ın arkadaşları yayınladıkları mesajda, “Yaşadığı bütün olumsuzluklara karşı olduğu gibi ağır sağlık sorunlarına da hep gülen yüzüyle ve kalenderlikle direnen Muko’muzu şimdi sevgiyle sonsuzluğa uğurluyoruz’’ denildi. Cankoçak’ın cenazesi bugün 17.00’de Karacaahmet Şakirin Camisinde yapılacak törenin ardından memleketi Samsun’a uğurlanacak ve burada yarın Samsun’da toprağa verilecek.