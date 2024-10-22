78 üniversite bir Diyanet etmedi

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2025 yılı için 130 milyar 119 milyon 153 bin TL bütçe teklif edilirken sadece “Mal ve Hizmet Alımı” için kullanması planlanan ödenek onlarca üniversitenin toplam yıllık bütçesini geride bırakıyor. Yıllık bütçesi Diyanet’in mal ve hizmet alımı için ayrılan ödeneğin altında kalan 78 üniversitenin arasında köklü üniversiteler de yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na 2025 yılı için belirlenmesi teklif edilen 130,1 milyar TL’lik bütçenin 3 milyar 885 milyon 282 bin TL’si, “Mal ve Hizmet Alım” kalemine yazıldı. Başkanlığın 2024 yılında 2,5 milyar TL olan mal ve hizmet alım ödeneğinde 2025 yılı için öngörülen artış ise yüzde 55 oldu.

ÜNİVERSİTELER YETİŞEMEDİ

Çok sayıda Bakanlığı geride bırakan bütçesi ve gerçekleştirdiği hoyrat harcamalarıyla hemen her yıl tartışılan Diyanet’in mal ve hizmet alım ödeneği, ülkedeki 126 üniversiteden 78’inin yıllık bütçesini aştı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mal ve hizmet alım ödeneği kadar dahi yıllık bütçe alamayan bazı üniversiteler ve 2024 yılı bütçeleri şöyle:

• Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: 2 milyar 45 milyon TL

• Galatasaray Üniversitesi: 1 milyar 276 milyon TL

• Hitit Üniversitesi: 2 milyar 539 milyon TL

• Türk Alman Üniversitesi: 1 milyar 139 milyon TL

• İskenderun Teknik Üniversitesi: 1 milyar 435 milyon TL

• Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 3 milyar 439 milyon TL

• Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi: 1 milyar 125 milyon TL

• Samsun Üniversitesi: 1 milyar 245 milyon TL

ÖDENEKTE ÇARPICI ARTIŞ

Diyanet’in ülkedeki 70 üniversitenin yıllık bütçesinden fazla olan mal ve hizmet alım ödeneğinde yıllar itibarıyla çarpıcı artış yaşandı. Başkanlığın mal ve hizmet alım ödeneği 2018-2025 döneminde yıllara göre şöyle:

• 2018: 281,4 milyon TL

• 2019: 324,8 milyon TL

• 2020: 257,9 milyon TL

• 2021: 296,5 milyon TL

• 2022: 815,7 milyon TL

• 2023: 1,1 milyar TL

• 2024: 2,5 milyar TL

• 2025: 3,8 milyar TL

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İLK 6 AYDA 802,4 MİLYON TL HARCADI

Mal ve Hizmet Alım kaleminden 2024’ün ilk yarısında gerçekleştirilen harcamalar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fahiş harcamalarına da ayna tuttu. Diyanet, 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam 802 milyon 456 bin TL’lik mal ve hizmet alım giderine imza attı.