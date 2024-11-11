78 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Emek Servisi

Emekliler, emekçiler alınmayan önlemler ve ihmaller yüzünden çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. İş cinayetleri, emeklilik çağından sonra da çalışmaya mecbur bırakılan işçilerin de yaşamını yitirmesine yol açıyor. Balıkesir’in Edremit ilçesinde gece bekçisi olarak görev yaptığı inşaattan düşen 78 yaşındaki işçi Cengizhan Kabak iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

Cengizhan Kabak

Kabak’ın cansız bedenini, sabah vardiyaya gelen işçiler buldu. Eroğlan Mahallesi 57. Alay Caddesi’nde devam eden inşaata ihbar üzerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede gece bekçisi Cengizhan Kabak’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.