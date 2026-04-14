78 yıllık ayakkabı devi iflas etti

Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı şirketi HK Kundura (eski Yeşil Kundura) iflas etti.

NTV'nin aktardığına göre İstanbul Anadolu 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, HK Kundura'nın 9 Nisan 2026'da iflasını açıkladı.

İflas kararıyla birlikte şirkette görevlendirilen konkordato komiserlerinin görevlerine son verildi.

Şirketin tek sahibi olan Hüseyin Kızanlıklı'nın talepleri de mahkeme tarafından reddedildi.

1948'DE KURULMUŞTU

Yeşil Kundura’nın temelleri Yeşil Kardeşlerin açtığı ilk ayakkabı atölyesinde 1948 yılında atıldı. Şirket uzun yıllar İstanbul'da faaliyet gösterdi. Cevizlibağ'daki binanın altında mağazası bulunan şirketin adı, 2025 yılında HK Kundura olarak değiştirildi. Yeşil GYO'nun iflası da geçtiğimiz ay açıklanmıştı.