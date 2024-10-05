79 yaşında çalışırken öldü

Haber Merkezi

Yaşlı işçi ölümleri devam ediyor. Konya’nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı inşaatın terasından düşen 79 yaşındaki işçi A.Ç. yaşamını yitirdi.

Seydişehir Ketenli Mahallesi’nde bir binanın inşaatında çalışan A.Ç., 2 katlı inşaatın terasına çıkarken buraya serilen mebran sebebiyle ayağı kayıp düşerek ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İSİG Meclisi’nin verilerine göre eylül ayında 65 yaş ve üstünde 8 işçi hayatını kaybetmişti. Sene başından ilk 9 aya kadar yaşanan toplam iş cinayeti sayısı ise 1371.