7’den 70’e çalışırken öldü

Emek Servisi

İSİG Meclisi nisan ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda, ölen işçilerin yaşı dikkat çekerken 7'den 70'e yaşanan iş cinayetleri, yoksulluğun geldiği noktayı gösterdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) yayımladığı raporda nisan ayında en az 189 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. 14 yaşından küçük 3, 17 yaşından küçük 2 çocuk işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği kaydedilirken 65 yaş üstü çalışmak zorunda kalan 18 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Böylece 2026 yılının ilk dört ayında iş cinayeti sayısı 622’ye ulaştı.

ÇOĞU İNŞAAT İŞKOLUNDA

İş cinayetleri en fazla 48 ölümle inşaat iş kolunda meydana geldi. İkinci sırada 41 ölümle tarım/orman iş kolu var. Üçüncü sırada ise 16 ölümle taşımacılık iş kolu geldi. İş cinayetlerine sektörel olarak baktığımızda ise sanayide 59 işçi, inşaatta 51 işçi, tarımda 41 işçi ve hizmette 38 işçi hayatını kaybetti. Havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal üretim ve hareketliliğin arttığına dikkat çeken İSİG Meclisi, “Mart ayında 21 olan tarım iş kolundaki ölüm sayısı nisanda 41’e yükseldi” dedi.

Ölüm nedenlerinde ilk sırada ise çoğunluğunun taşımacılık ve tarım iş kolunda meydana geldiği trafik, servis kazaları nedenli ölümler bulunuyor. İkinci sırada ise maden, tekstil, inşaat, tarım ve metalde görülen ezilme ve göçük nedenli ölümler var. Üçüncü sırada aşırı-fazla-yoğun çalışma ve yoksul hayat koşulları nedenli bütün iş kollarını yatay kesen bir neden olan kalp krizi ve beyin kanamaları geliyor. Dördüncü sırada ise yüksekten düşmeler var. Bu ölümlerin yüzde 69’u inşaatlarda meydana geldi.

Raporda iş cinayetlerinin nedenlere göre dağılımı şu şekilde sıralandı: Trafik, servis kazası nedeniyle 41 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 37 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 32 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 29 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 11 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 7 işçi; intihar nedeniyle 7 işçi; şiddet nedeniyle 7 işçi; patlama, yanma nedeniyle 5 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 4 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 3 işçi; diğer nedenlerden dolayı 6 işçi hayatını kaybetti…

65 YAŞ ÜSTÜ 18 İŞÇİ ÖLDÜ

Ölen işçilerin yaş ortalaması ise raporda dikkat çekti. İş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi ve çocuk işçilerin yaş aralığı da raporda şu şekilde yer aldı: 0-14 yaş arası 3 işçi, 15-17 yaş arası 2 işçi, 18-29 yaş arası 26 işçi, 30-49 yaş arası 76 işçi, 50-64 yaş arası 61 işçi, 65 yaş ve üstü 18 işçi, yaşı bilinmeyen 3 işçi hayatını kaybetti.

Diğer yandan iş cinayetlerinde ölenlerin 14’ü kadın işçiydi. Ölen kadınların 8’i tarım, 2’si büro, 2’si genel işler, diğerleri ise eğitim ve sağlık iş kolunda çalışıyordu. En az 3 göçmen işçi (ikisi Suriyeli, biri Afganistanlı) hayatını kaybetti. Göçmen işçilerin biri tarım, biri metal ve biri inşaat iş kollarında çalışıyordu. Ölen işçilerin en az 13’ü sendika üyesi, 176’sı sendikasızdı.