7’den 70’e herkes Diyanet’in hedefi

Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Kur'an Kursları Açılış Programı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erbaş, Kuran kurslarında talimi başlattıklarını, çocuklara küçük yaşlardan itibaren dini eğitimler verdiklerini söyledi.

Erbaş, "Biz bugün 4 yaşında başlatıyoruz. Kuran kurslarımızda 7'den önce de, 70'ten sonra da öğrencilerimiz var. 4-6 yaşındaki çocuklarımıza Rabbimizi, peygamberimizi, kitabımızı, anne ve babaya, büyüklere saygıyı, yalanın çirkinliğini, dürüstlüğü, emanetin önemini, merhameti, şefkati, saygıyı, sevgiyi öğretiyoruz" diye konuştu.

MEB İLE BİRLİKTE ÇALIŞTIK

Erbaş, bu eğitimler öncesinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"4-6 yaş kurslarımıza başlamadan önce ne öğretelim ne yazalım, hangi kitabı öğrencimize, öğretmenlerimize verelim diye 1 sene mücadele ettik. Salonlara, sınıflara kapandık, günlerce çalıştık. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı olarak değil, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzmanlar davet ettik. Çocuk gelişim uzmanları davet ettik. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte sertifika programları yaptık."

4-6 yaş Kuran kurslarında her öğreticinin ders veremediğini aktaran Erbaş, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile birlikte yapılan programı tamamlamış olan, 360 saat ders alan öğretmenlerin bu derslere girdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bütün il ve ilçelerinde 4-6 yaş Kuran kurslarının olduğuna değinen Erbaş, "Şu ana kadar 4-6 yaş sınıflarımızda 1 milyon 750 bin civarında mezun verdik. Bu sınıflarımıza her yıl 250 bin civarında öğrenci kaydı oluyor. Bununla yetinmedik 7-10 yaş programı yaptık. 3 yıl önce bir sınıfla başladık, 2 yıl önce 35 bin talebeye ulaştık, 2024-2025 yılında da 100 bini aştı" ifadelerini kullandı.

Hafızlık kurslarına çok önem verdiklerini söyleyen Erbaş, her yıl 100 bine yakın çocuğun, gencin yatılı Kuran kurslarında hafızlık yaptığını anlattı.

ENGELLİLERE DE KURS

Çalışanlar için mesai saatleri sonrasında Kuran kursları yaptıklarını da belirten Erbaş, "İhtiyaç odaklı Kuran kurslarımıza 500 bine yakın kardeşimiz devam ediyor. Onların neredeyse tamamı ev hanımları ya da gündüz çalışıp akşam kurslarına gelen hanımlar. Aynı zamanda camilerde Kuran eğitimi dediğimiz bir programımız var" dedi. Engelli bireylere yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi veren Erbaş, görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelli bireylere yönelik programları olduğunu, bunun için Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Program Geliştirme Daire Başkanlığının çalıştığını söyledi. Erbaş, bu kapsamda görme engelliler için Braille alfabesi ile Elif-Ba, Kuranı Kerim ve eğitim kitapları hazırladıklarını, engelli eğitimine yönelik eğitim ve seminerler yaptıklarını anlattı.