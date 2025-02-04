7’den 70’e herkes için tiyatro

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatro sezonunun yeni haftasında 14 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Şehir Tiyatroları’nın 110. yılında sanatseverleri Johnna Adams’tan Lucy Kirkwood’e, Cengiz Özek’ten E.T.A. Hoffmann’a klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Bu hafta Gidion’un Düğümü, Oscar, Godot Geldi, Gök Kubbe, Ben Medea Değilim, Yaftalı Tabut, İkinci Perdenin Başı, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Fındıkkıran, Benim Küçük Yıldızım, Çöpsüz Dünya, Bir Gece Masalı, Rüya, Bekçi ile Postacı adlı oyunlar 5-8 Şubat tarihleri arasında seyirciyle buluşacak.

YAFTALI TABUT

Adına tarihin dipnotlarında rastlayabildiğimiz, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesi. 1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor. Bilgesu Erenus’un yazdığı Yelda Baskın’ın yönettiği oyun, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.

FINDIKKIRAN (7+ YAŞ)

Minik Clara, yılbaşı hediyesi olarak aldığı Fındıkkıran isimli oyuncağıyla özel bir bağ kurar. Görünenin ardındaki güzelliğin ortaya çıkacağı o gece hayalle gerçek arasında, başka dünyalarda büyük serüven başlar. E.T.A Hoffmann’ın masalından Dilşad Çelebi’nin uyarladığı, Lerzan Pamir’in yönettiği oyun, 9 Şubat’ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

BEN MEDEA DEĞİLİM

'Ben Medea Değilim' oyununda yakın geçmişte 'katil' sıfatı yakıştırılan bir kadını, tiyatro sahnesinde gösteriyi ve seyirciyi manipüle ederek her kadının kendi gerçeğine yönlendirdiğini görüyoruz. Allison Gregory’nin yazdığı, Hülya Karakaş’ın yönettiği oyunda Şirin Asutay, Berrin Koper, Kamer Karabektaş rol alıyor. Oyun, Ümraniye Sahnesi’nde.

GODOT GELDİ

İrlandalı yazar Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" adlı yapıtının ardından, ona bir "gönderme" olarak, Karadağlı yazar Miodrag Bulatović'in kaleme aldığı bir oyun. Ragıp Yavuz’un yönettiği oyun, Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

BİR GECE MASALI (5+ YAŞ)

Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası isimli oyunundan uyarlanan eser, arkadaşlık kavramını ele alıyor. Oyun 9 Şubat’ta Ümraniye Sahnesi’nde.