8,9 milyar TL’lik vergi silindi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verileri, silinen kamu alacaklarının ulaştığı çarpıcı tutarı bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay’ın mercek tuttuğu veriler, “Uzlaşma adı altında” adeta bir, “Örtülü af” yürütüldüğünü ortaya koydu. Vergide uzlaşma mekanizması, AKP hükümetleri döneminde bir ayrıcalık alanına dönüştüğünü iddiasıyla tepki çekti. CHP’li Akay, silinen vergi borçlarına yönelik verileri gündeme getirdi. Akay’ın çalışmasında, 2013-2024 döneminde vergi uzlaşmaları yoluyla milyarlarca liralık kamu alacağından vazgeçildiği kaydedildi.

Silinen vergi borçlarına yönelik veriler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Vergide adalet” söyleminin gerçeği yansıtmadığını gün yüzüne çıkardı. 2013-2024 döneminde 2 milyar 882 milyon TL vergi aslının ve 6 milyar 27 milyon TL vergi cezasının, uzlaşma yoluyla silindiği öğrenildi.

BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI

Akay, vergi adaletinin söylemle sağlanamayacağını altını çizerek, özetle şunları söyledi: “Bugün açıkladığımız rakamlar buzdağının sadece görünen yüzüdür. Vergi harcaması adı altında uygulanan istisna, muafiyet ve indirimler bu hesabın dışındadır. 2026 yılında bu yolla yaklaşık 3 trilyon 597 milyar TL’lik vergiden vazgeçilmesi öngörülmektedir. KÖİ ve YİD modeli kapsamında faaliyet yürüten ve sayıları 44’ü bulan şirketlerin dâhil olduğu kurumlar vergisi tutarı, 2025 yılında 701 milyar TL, 2026 yılında ise 768 milyar TL olarak öngörülmektedir. Buna ek olarak, 2002-2025 yılları arasında çıkarılan 13 ayrı vergi affı da dikkate alındığında, karşımıza geçici uygulamalar değil, kalıcı hale gelmiş devasa bir vergi affı düzeni çıkmaktadır.

Yıllardır aynı cümleleri duyuyoruz, ‘Vergide adalet’, ‘Çok kazanandan çok, az kazanandan az’... Ancak ortaya çıkan tablo bu sözlerin içinin boş olduğunu gösteriyor. Vatandaşa gelince en küçük borcun bile üzerine gidiliyor; konu büyük sermaye olunca milyarlarca liralık borçlar uzlaşma adı altında siliniyor. Bu, adalet değil, fakirden toplayıp zengine kolaylık sağlayan bir tercihtir.”

***

SAYILARI 3 MİLYONU AŞTI

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre ülkede vergi mükellefi sayısı arttı. Gelir vergisi mükellefi sayısı, Aralık 2025’te 2024’ün aynı dönemine kıyasla 400 bin 44 artarak 3 milyon 6 bin 533’e ulaştı. Bu vergi türü, maaş ve ücretlerden, ayrıca elde edilen gelirden kesilirken adaletsiz vergi dilimleri ve yüksek oranlar nedeniyle en çok emekçiden alınıyor. 2025 sonunda ülkede kurumlar vergisi mükellefi sayısı 1 milyon 234 bin 135 oldu. KDV mükellefi sayısı da 2025’in son ayında 4 milyon 161 bin 427’ye ulaştı.