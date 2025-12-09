8 Aralık 2025 Reyting Sonuçları Açıklandı: Zirvedeki Dizi Değişmedi

8 Aralık 2025 Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok iddialı yapım izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında yayınlanan Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Halef: Köklerin Çağrısı ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar arasındaki reyting yarışı nefes kesti. İzleyiciler, “Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt ararken TİAK verileri netleşti ve gecenin kazananı belli oldu. İşte 20+ ABC1 kategorisinde günün en çok izlenen yapımları…

8 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, yarışma ve programlar mücadele ederken, günün birincisi yine değişmedi. Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir hem yeni bölümü hem de özet yayınıyla ilk iki sırayı kapatarak reytinglerde fark oluşturdu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20+ ABC1)

Sıra Program Kanal Başlangıç Saati Bitiş Saati Reyting 1 Uzak Şehir Kanal D 20:59:57 24:15:30 14.90 2 Uzak Şehir (Özet) Kanal D 20:00:50 20:59:51 8.05 3 Cennetin Çocukları TRT 1 20:57:57 23:49:51 5.52 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 09:59:57 12:59:57 4.96 5 Esra Erol’da ATV 16:21:03 18:46:07 4.62 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber NOWN 19:00:08 20:00:06 4.18 7 MasterChef Türkiye TV8 21:00:02 24:24:48 3.83 8 Kanal D Ana Haber Kanal D 18:58:14 20:00:04 3.19 9 Show Ana Haber Show TV 18:58:22 19:59:58 2.96 10 Cennetin Çocukları (Özet) TRT 1 19:59:59 20:57:57 2.86

Veri kaynağı: TİAK – 20+ ABC1 kategorisi günlük reyting sonuçları.

GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

TİAK tarafından açıklanan 20+ ABC1 reyting sonuçlarına göre günün birincisi Uzak Şehir oldu. Dizi, hem ana bölüm hem de özet yayınıyla listenin ilk iki sırasını alarak Pazartesi gecesinin açık ara lideri olarak öne çıktı.

TRT 1’in sevilen yapımı Cennetin Çocukları üçüncü sırada yer alırken, gündüz kuşağının güçlü programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da sıralamada üst sıralara yerleşti. TV8’in fenomen yarışması MasterChef Türkiye ise günü 7. sırada tamamladı.

8 ARALIK 2025 REYTİNG DEĞERLENDİRMESİ

Pazartesi rekabeti yine yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekti.

yine yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Kanal D , hem haber bülteni hem dizi yayınlarıyla listeye üç program sokarak akşam kuşağında zirveyi kaptı.

, hem haber bülteni hem dizi yayınlarıyla listeye üç program sokarak akşam kuşağında zirveyi kaptı. TRT 1 , dramatik yapımlarına ilginin sürdüğünü gösterdi.

, dramatik yapımlarına ilginin sürdüğünü gösterdi. Gündüz kuşağı reytingleri yine istikrarlı bir performans sergiledi.

8 Aralık 2025 reyting birincisi hangi yapım oldu?

20+ ABC1 kategorisinde 8 Aralık 2025’in birincisi Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir oldu.

MasterChef Türkiye kaçıncı oldu?

MasterChef Türkiye, 3.83 reyting oranıyla günü 7. sırada tamamladı.

Cennetin Çocukları kaçıncı sırada yer aldı?

TRT 1’in dizisi Cennetin Çocukları 3. sırada yer aldı.

Gündüz kuşağında en çok izlenen yapım hangisi?

ATV’nin programı Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağında 4.96 reyting ile öne çıktı.

Reyting sonuçları hangi kaynaktan alınıyor?

Reyting bilgileri TİAK tarafından sağlanan resmi ölçüm sonuçlarıdır.

SONUÇ

8 Aralık 2025 reyting sonuçlarında zirve yine değişmedi. Uzak Şehir, etkileyici bölümleriyle izleyicinin ilgisini çekmeye devam ederken diğer yapımlar da güçlü performanslar sergiledi. Pazartesi akşamı ekran rekabeti yine yoğun geçti ve seyirciler farklı türlerde birçok yapımı tercih ederek reyting tablosunun şekillenmesine katkı sundu.