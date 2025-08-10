8 Avrupa ülkesi, İsrail'in Gazze'yi işgal kararını ortak mektupla kınadı

Aralarında İspanya, İrlanda ve Norveç'in bulunduğu 8 Avrupa ülkesi, ortak mektupla İsrail'in Gazze kenti dahil "işgalini ve askeri saldırıların yoğunlaştırılmasına ilişkin" kararını şiddetle kınadı.

İspanya, İrlanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, Norveç, Lüksemburg ve Malta dışişleri bakanları, İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararının ardından ortak mektup yayımladı.

Mektupta, İsrail Güvenlik Kabinesinin "Gazze kenti dahil işgalin ve askeri saldırının yoğunlaştırılmasına ilişkin" kararı şiddetle kınanarak, bu kararın bölgedeki insani krizi derinleştireceği ve İsralli esirlerin hayatlarını da tehlikeye atacağı uyarısında bulunuldu.

Kararın "kabul edilmez derecede yüksek can kaybına" ve yaklaşık bir milyon Filistinli sivilin zorla yerinden edilmesine yol açacağı vurgulanan mektupta, "İşgal altındaki Filistin topraklarında herhangi bir demografik veya bölgesel değişikliği kesinlikle reddediyoruz. Bu konudaki eylemler, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalini teşkil etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, İsrail'in askeri saldırılarını yoğunlaştırması ve Gazze'nin işgalinin iki devletli çözümün uygulanmasında "ciddi engel" oluşturduğu belirtilerek, Gazze Şeridi'nin Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile birlikte Filistin Devletinin "ayrılmaz parçası" olması gerektiği kaydedildi.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Filistin ve İsrail devletlerinin tanınmasının iki ülke için de "en iyi güvenlik garantisi" olduğu ve "bölge için istikrar sağlayacağının" ifade edildiği mektupta, acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, insani yardımların hızlı, engelsiz ve geniş çaplı olarak bölgeye ulaştırılması çağrılarında bulunuldu.

İrlanda Dışişleri Bakanlığından mektuba ilişkin yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, İsrail'i Gazze'deki saldırılarını genişletme kararını yeniden düşünmeye davet etti.

Harris, İsrail'in eylemlerinin uluslararası toplumu "şaşkına çevirdiğini" belirterek, "Bitkin Gazze halkı, kıtlık ihtimaliyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın zamanı çoktan geldi" ifadelerini kullandı.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde saldırıların aşamalı yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.