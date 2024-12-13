8 aydır TİS bekleyen Beykoz Belediyesi memurları, Belediye Başkanı Köseler’e seslendi

Beykoz Belediyesi’nde çalışan Tüm Bel-Sen üyesi memurlar, toplu iş sözleşmesinin (TİS) verilen sözlere rağmen 8 aydır imzalanmadığını belirterek belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Beykoz Güncel'de yer alan habere göre KESK’e bağlı Tüm-Bel-Sen üyesi memurlar, “Sadaka değil toplu sözleşme”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganlarıyla Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e seslendi.

“BELEDİYE YÖNETİMİ EMEKÇİ HAKLARINA DUYARSIZ”

Grup adına basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Hıdır Demirtaş, yerel seçimlerin ardından Anadolu Yakası’nda yetkili sendika olarak tüm belediyeler ile imzalanan sözleşmenin bir benzerini de Beykoz Belediyesinde imzalamak için belediye yönetimi ile görüşmelere başladıklarını dile getirdi.

8 aydır yapılan görüşmeler sonucu Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in ani bir kararla sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçtiğini belirten Demirtaş, “Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen belediye yönetiminin emekçilerin haklarına karşı duyarsız tavrı ve sıfır zam dayatmasındaki ısrarı bizce anlaşılabilir değildir. Bu ülkede yönetme kabiliyeti olmayan liyakatsiz yöneticilerin neden olduğu her türlü krizin faturasını her zaman biz emekçiler ödemek zorunda kalıyoruz. İşverenlerin tasarruf denilince, ilk emekçilerin hak ve ücretleri üzerinden tasarruf yapmalarını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz” dedi.

“KAYNAK OLMADIĞI SÖYLEMLERİNİ KABUL ETMİYORUZ”

Demirtaş konuşmasına şöyle devam eti:

“Kamu kaynağı olmadığı söylemini kabul etmiyoruz. Kurumların, şeffaf hesap verebilir bir anlayışla, kaynakların doğru kullanıldığı takdirde herhangi bir mali sıkıntı yaşamayacağını biz emekçiler çok iyi biliyoruz. Beykoz halkına hizmet üreten biz emekçileriz. Ve geçinemiyoruz. Bu ülkeyi yöneten, krizleri yaratan biz değiliz. Bedelini de biz emekçiler ödemek zorunda değiliz. Emekçilerin hak ve ücretleri üzerinden tasarruf yapılmasını kabul etmiyoruz.”

Demirtaş, sözlerini şöyle noktaladı:

“Yine buradan belediye başkanını seçim sürecinde belediye emekçilerine vermiş olduğu sözleri tutmaya, toplu iş sözleşmesini bir an önce imzalayarak belediye emekçilerinin mağduriyetini ortadan kaldırmaya çağırıyoruz. Bizler biliyoruz ki; hak verilmez alınır. Bizler biliyoruz ki; üretenler olmazsa, yönetenler de olmaz.”