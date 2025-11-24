8 aydır toplanılmasına izin verilmiyor: Şişli Belediye Meclisi üyeleri yargıya başvurdu

Şişli Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından fiilen işlevsizleştirilen belediye meclisinin yetkilerinin gasp edilmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Duruşma sonrası Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan Meclis üyeleri, “Kayyum gidecek, Şişli kazanacak. Başkanımızı da meclisimizi de geri alacağız; bir şenlik havasında ayağa kalkacağız” dedi.

Şişli’de 19 Mart 2025’te başlatılan operasyonun ardından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandı ve belediyeye kayyum atandı. Göreve getirilen kayyum, Meclis üyelerini fiilen devre dışı bıraktı ve Meclis’in karar yetkisi belediye encümenine devredildi. Bunun üzerine yaklaşık sekiz aydır toplanmasına izin verilmeyen Şişli Belediye Meclisi, yetkilerinin iadesi için yargıya başvurdu.

Meclis üyeleri, yetkilerin kayyum eliyle encümene devrinin Anayasa’nın 127. maddesinde güvence altına alınan yerel yönetim özerkliğini açıkça ihlal ettiği ve Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen 2. fıkranın Anayasa’ya aykırılık gerekçesiyle somut norm denetimine taşınması gerektiği belirtti.

Davacı vekilleri ayrıca, aynı konuda Ahmet Özer tarafından yapılan başvurunun hâlihazırda Anayasa Mahkemesi gündeminde olduğunu hatırlatarak Şişli dosyasının da aynı kapsamda değerlendirilmesini talep etti.

SOSYAL PROJELER DURDU

Duruşmada söz alan meclis üyeleri, kayyum uygulamasının sosyal belediyeciliği durdurarak doğrudan halkı mağdur ettiğini ifade etti. Şişli’nin seçilmiş belediye başkanı Resul Emrah Şahan döneminde hayata geçirilen iki sabit ve bir gezici Kent Lokantası projesinin askıya alındığı, dezavantajlı mahallelerde yüzlerce çocuğa beslenme desteği sağlayan “Bir Öğün Bizden” programının durdurulduğu, Şişli’nin dört bir yanında planlanan üç yeni kreş yatırımının askıya alındığı, Tip 1 diyabetli çocuklara yönelik sensör desteğinin kesildiği, üniversite öğrencilerine sağlanan eğitim burslarının sona erdirildiği, emeklilere verilen pazar desteğinin durdurulduğu ve ilçenin afet hazırlığı için kritik öneme sahip Afet Yönetim Merkezi inşaatının beklemeye alındığı aktarıldı. Meclis üyeleri, ücretsiz ulaşım ve mahalle içi destek hizmetlerinden yoksullara, kadınlara, engellilere ve dezavantajlı mahallelere yönelik tüm sosyal projelere kadar birçok çalışmanın kayyum yönetiminde tamamen durduğunu belirterek, “Şişli’de çöpün bile toplanamadığı bir tablo ortaya çıkmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

"KAYYUM GİDECEK, ŞİŞLİ KAZANACAK"

Duruşmanın ardından Bölge İdare Mahkemesi önünde yapılan ortak açıklamada, kayyumun meclis yetkilerini encümene devreden işleminin iptali, Belediye Kanunu’nun 45/ek 2. maddesinin Anayasa’ya aykırılığının tespiti ve telafisi imkânsız zararlar nedeniyle yürütmenin durdurulması yönündeki taleplerin yargı tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, kayyum uygulamasının normalleşmesine izin verilmeyeceği, meclisin yetkisizleştirilmesine göz yumulmayacağı ve Şişli’nin demokratik iradesinin mutlaka yeniden tesis edileceği vurgulandı.