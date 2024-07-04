8 direnişçi serbest kaldı

Haber Merkezi

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında Saraçhane’den Taksim'e yürümek isteyenlere yönelik yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 12 kişi hakkında değişik suçlamalarla açılan davanın ilk duruşması, İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Mahkeme ilk duruşmada tüm sanıkların tahliyesine karar verdi. Böylece dosyada toplam 29 tutuklu kaldı.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken Saraçhane, Beşiktaş, Beyoğlu gibi semtlerde polisle karşı karşıya gelenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 77'si tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 12 tutuklu için toplamda 162 yıl hapis cezası istenmişti. İki ayrı iddianamede toplam 42 tutuklu için toplamda 567 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.