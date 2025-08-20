8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla bitti: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun işleyişi nasıl olacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinde istediği zam oranını hükümetten alamadı. Müzakere masasında yer alan konfederasyon temsilcileri, sürecin son günlerine yaklaşılırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürme kararı aldı.

Bundan sonraki süreçte taraflar 3 gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuruda bulunabilecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu; Yüksek Hakem Kurulu üyeleri, akademisyenler ve taraflardan gelen temsilcilerin yer aldığı 11 üyeden oluşuyor.

Başvurunun ardından en geç 5 gün içinde çalışmalarına başlayacak ve ardından en geç 5 gün içinde de kararını verecek.

Kurulun en geç 31 Ağustos'a kadar vereceği karar bağlayıcı olacak. Kurul kararına itiraz edilemeyecek, dava açılamayacak. Karar, toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak.

Karar, yalnızca uzlaşma sağlanamayan maddeleri kapsayacak. Görüşmelerde uzlaşı sağlanan 369 madde yürürlüğe girecek. Hakem kurulu, yalnızca oransal zam gibi anlaşmazlık konularında karar verecek.

"HAKEM KURULUMUZUN VERDİĞİ KARARA HEPİMİZ SAYGI GÖSTERECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na giden zam sürecine ilişkin "Oransal zamla ilgili olarak burada mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ait olacaktır. Hakem Kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Hükümet ikinci teklifinde 6,5 milyonu aşkın memur ve emeklisi için önümüzdeki yılın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 artış önermiş, sendikalara, 2027 yılı için sunulan teklif ise ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 4 olmuştu. Öte yandan taban aylığa bin lira artış teklifi de yinelenmişti.