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8 gündür kayıptı: Kadının cansız bedeni zeytinlik alanda bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Güncel
  • 26.07.2024 01:15
  • Giriş: 26.07.2024 01:15
  • Güncelleme: 26.07.2024 01:21
Kaynak: İHA
8 gündür kayıptı: Kadının cansız bedeni zeytinlik alanda bulundu
İHA

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kadına ait cansız beden zeytinlik alanda bulundu.

Gemlik’in Kumla Mahallesi’nde, 8 gündür kayıp olan Yüksel Akın’ın (72) zeytinlik alanda cesedine ulaşıldı. Kumla mahallesi Porsuk Deresi civarında kokudan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada cesede ulaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cesedi, nöbetçi savcı incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. 
Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

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