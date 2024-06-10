8 gündür kayıptı, mezarlıkta ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 8 gün önce kaybolan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu’nun cansız bedeni köy mezarlığında bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir hafta önce kaybolan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu mezarlıkta ölü olarak bulundu.

Nazilli’nin kırsal Hisarcık Mahallesi'nde oturan Mehmet Başoğlu, 2 Haziran Pazar günü evden ayrıldı.

Kendisinden haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

DHA'nın aktardığına göre, ihbar üzerine Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, gönüllü Yesevi Arama Kurtarma ile ANDA ekipleri Başoğlu'na ulaşmak için arama çalışmaları başlattı.

Aramalardan sonuç alınamazken, saat 20.00 sıralarında Başoğlu’nun evine 2 kilometre uzaklıktaki mahalle mezarlığında ağır bir koku alan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Mezarlıkta yapılan araştırmada kayıp olan Mehmet Başoğlu’nun cansız bedeni ağaçların arasında bulundu.

Başoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.