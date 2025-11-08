8 il başkanı istifa etmişti: AKP'de 5 il başkanlığına atama yapıldı

AKP'de Bitlis, Çanakkale, Elazığ, Niğde ve Tunceli il başkanlıklarına atama yapıldı.

AKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Bitlis İl Başkanlığına Engin Günceoğlu, Çanakkale İl Başkanlığına Abdurrahman Kuzu, Elazığ İl Başkanlığına İbrahim Sencer Selmanoğlu, Niğde İl Başkanlığına Hacı Mehmet Eren ve Tunceli İl Başkanlığına Hakan Özer'in atandığı belirtildi.

Açıklamada, eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.

8 İL BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda AKP’li 8 il başkanı istifa ettiklerini duyurmuştu.

AKP yönetiminden yapılan resmi açıklamada ise "Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur" denilmişti.

18 Eylül'de iki il başkanı istifasıyla süreç başlamıştı. AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, oğlunun uyuşturucu kullanan görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Yıldırım'ın ardından geçtiğimiz yıl göreve gelen AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, yaptığı yazılı basın açıklaması ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ardından 4 il başkanı istifasını duyurmuştu. AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yine AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "kendi iradesi ve genel merkezin bilgisi doğrultusunda görevinden ayrıldığını" duyurdu. Daha sonra da Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş görevinden istifa etmişti.

Son olarak 20 Eylül tarihinde AKP Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve AKP Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de görevi bırakmıştı.

AKP’den yapılan açıklamada istifalara ilişkin şunlar denilmişti:

“Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır."

Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur.”

ŞAMİL TAYYAR: MEVZU DERİN

AKP’li eski vekil Şamil Tayyar ise o dönem istifalara ilişkin, “Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, seçime doğru teşkilatlara çekidüzen vermeye çalışıyor. Teşkilatlara bir neşter vurulması gerekiyordu, doğrusunu yapıyorlar. Umarım, ellerini korkak alıştırmaz, neşteri daha derine vururlar. Çünkü, mevzu derin” demişti.