8 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'deki 8 il için fırtına uyarısında bulundu.

Güncel
  • 24.10.2025 12:09
  • Giriş: 24.10.2025 12:09
  • Güncelleme: 24.10.2025 12:12
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak İzmir, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

