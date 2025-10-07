8 ilde deprem bölgesindeki araçlarla ilgili sahtecilik operasyonu: 10 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, deprem bölgesinde hasar gören araçlar üzerinden gerçekleştirilen organize sahtecilik ve dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı.

Deprem bölgesinde hasarlı araçları piyasa değerinin altında satın alan şüphelilerin, yurt dışından Türkiye’ye getirdikleri araçlara bu araçların şase numaralarını işleyerek Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlarını işledikleri belirlenen 39 şüpheli için 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul, Bursa, Kırşehir, Sivas, Mersin, Şanlıurfa, Mardin ve Ordu'da yapılan operasyonlarda 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı; bunlardan 35’i gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı, 9’u için adli kontrol talep edildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Mahkeme tarafından 10 şüpheli tutuklanırken, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.