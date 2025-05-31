8 ilde dolandırıcılık yapan çift Bartın’da yakalandı

Bartın polisi, 8 ilde dolandırıcılık yaptıkları belirlenen karı kocayı, düzenlenen operasyonla yakaladı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine ulaşan bir kyumcu dükkanın sahibi, müşteri kılığındaki bir çift tarafından sahte altınlarla dolandırıldıklarını söyleyerek, şahısların yakalanmasını istedi. Yaklaşık 122 bin 700 TL dolandırıldıklarını belirten işletme sahibinin beyanları üzerine ekipler harekete geçti.

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri araştırma ve 148 saatlik kamera incelemeleri sonucu evli oldukları öğrenilen M.S ve S.S isimli şahıslara ulaştı. Antalya ilinden kiraladıkları araçla Bartın İl merkezine geldikleri belirlenen çiftin, İstanbul, Bolu, Ordu, Zonguldak, Burdur, Kütahya, Ankara illerinde de dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlendi.



Kaçma hazırlığında yakalandı

Çiftin, son vurgunun ardından kaçma hazırlığı yaptığını belirleyen ekipler, Cumhuriyet savcılığının talimatları doğrusunda operasyon gerçekleştirdi. Arıt Kavşağı’nda aracı durdurulan çift, kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan karı koca, ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.