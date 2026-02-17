8 ilde FETÖ operasyonu: 16'sı memur 18 kişi gözaltında alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün deşifre edilmesine yönelik soruşturmada İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16'sı memur 18 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, haklarında itirafçı beyanları bulunan, “Garson (K)” mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kartta veri kaydı bulunan ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak “ardışık aranma” tespitleri olan şüpheliler hedef alındı.

16 MEMUR GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında örgütsel tabirle “mahrem” imamı olarak anılan ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü belirtilen 2 şüpheli ile örgüt üyesi konumunda olduğu değerlendirilen 16 kamu görevlisi olmak üzere toplam 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İstanbul merkezli operasyonda Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri ve Samsun’da toplam 20 adrese bugün saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Aramalarda, başta örgütsel dokümanlar olmak üzere çok sayıda suç unsuru niteliğindeki materyale el konuldu.

Başsavcılığın açıklaması da şöyle:

