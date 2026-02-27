8 ilde okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime bir gün ara verildi.

Valilik kararlarıyla Bolu, Nevşehir, Van, Tokat, Hakkari, Niğde, Konya ve Rize'de okullar tatil edildi.

Açıklamada, bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyurulurken sürücülerden de dikkatli olmaları istendi.

Van, Niğde, Nevşehir ve Hakkari'de merkezlerde eğitime ara verilirken diğer illerde okulların tatil edildiği ilçeler şu şekilde:

- Tokat: Reşadiye ve Sulusaray

- Bolu: Gerede

- Konya: Halkapınar

- Rize: İkizdere