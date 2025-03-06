8 ilde operasyon, 103 şüpheli gözaltında: 250 milyon TL değerindeki varlıklara el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Yasa dışı bahis', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi' suçlarına yönelik 8 il merkezli operasyonlarda 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 8 il merkezli toplam 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 103 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler; sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden bungalov ve kapora dolandırıcılığı, yüksek kazanç vaadiyle yatırım temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmak, elebaşılığını G.R.'nin yaptığı organize suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerinin finans kısmını yönetmek, suçtan elde edilen paraları paravan şirketler kurarak ve kripto varlıklara dönüştürerek aklama faaliyetinde bulunmak, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık etmek, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satmak suçlarından aranıyordu.

Operasyonlar sonucu 250 milyon TL değerinde; 13 araç, 3 villa, 3 şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın'da 2 otel ile 7 milyon 500 bin dolar değerindeki kripto varlık hesabı, banka ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu. Ayrıca, ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda döviz ve TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler hakkında; 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olma' suçlarından soruşturma başlatıldı.