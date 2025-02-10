8 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji, bugün Afyonkarahisar, Diyarbakır, Mardin, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Antalya ve Şanlıurfa’da yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde yağış beklendiğini kaydetti. MGM’nin raporuna göre, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya’nın batı ve doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MGM, rüzgarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli eseceğini, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 4, en düşük -1; İstanbul’da en yüksek 7, en düşük 2; İzmir’de en yüksek 10, en düşük 2 derece olacak.