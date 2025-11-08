8 Kasım 2025 Almanya Bundesliga Maçları | Bugünün Maçları, Saatleri ve Yayın Kanalları

Almanya Bundesliga’da heyecan dolu bir Cumartesi futbol günü yaşanıyor. Almanya'nın dev kulüpleri sahaya çıkarken, Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen gibi takımların maçları futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 8 Kasım 2025 Bundesliga maçları hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? İşte günün maç programı, yayın bilgileri ve tüm detaylar...

ALMANYA BUNDESLİGA 8 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI

Bugün Bundesliga’da beş karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Tüm maçlar TSİ 17:30’da başlarken, akşamın kapanış mücadelesi 20:30’da oynanacak. İşte detaylı maç listesi:

Saat Karşılaşma Yayın Kanalı 17:30 Hamburg - Borussia Dortmund S Sport Plus, Tivibu Spor 3 17:30 Union Berlin - Bayern Münih S Sport Plus, Tivibu Spor 2 17:30 Hoffenheim - RB Leipzig S Sport Plus 17:30 Bayer Leverkusen - Heidenheim S Sport Plus, Tivibu Spor 4 20:30 Mönchengladbach - Köln S Sport Plus, Tivibu Spor 2

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Union Berlin - Bayern Münih

Günün en dikkat çeken maçı başkent Berlin’de oynanacak. Union Berlin, güçlü rakibi Bayern Münih’i konuk ediyor. Bayern, liderlik yarışını sürdürmek isterken; Union Berlin evinde sürpriz peşinde. Mücadele saat 17:30’da başlayacak ve S Sport Plus ile Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Hamburg - Borussia Dortmund

Bir başka kritik maçta Hamburg, sahasında Borussia Dortmund’u ağırlıyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Dortmund, deplasmandan galibiyetle dönerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını korumak istiyor. Maç 17:30’da başlayacak ve S Sport Plus ile Tivibu Spor 3’te yayınlanacak.

Hoffenheim - RB Leipzig

Hoffenheim ve RB Leipzig arasında oynanacak mücadele orta sıraları yakından ilgilendiriyor. Leipzig, deplasmanda üç puan alarak ilk dördü zorlama hedefinde. Karşılaşma saat 17:30’da başlayacak ve S Sport Plus üzerinden canlı izlenebilecek.

Bayer Leverkusen - Heidenheim

Bu sezonun formda ekiplerinden Bayer Leverkusen, sahasında Heidenheim’ı konuk edecek. Ligde zirveyi koruma mücadelesi veren Leverkusen, seyircisi önünde galibiyet arayacak. Maç saat 17:30’da S Sport Plus ve Tivibu Spor 4’te.

Mönchengladbach - Köln

Almanya’nın köklü derbilerinden biri olan Mönchengladbach - Köln karşılaşması, haftanın kapanış mücadelesi olacak. Ezeli rekabette üç puanı hanesine yazdırmak isteyen iki ekip de sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Maç saat 20:30’da S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BUNDESLİGA’DA BUGÜN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Bayern Münih , deplasmanda Union Berlin karşısında liderlik mücadelesine devam ediyor.

, deplasmanda Union Berlin karşısında liderlik mücadelesine devam ediyor. Borussia Dortmund , Hamburg deplasmanında galibiyet arıyor.

, Hamburg deplasmanında galibiyet arıyor. Bayer Leverkusen zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Mönchengladbach - Köln derbisi haftanın kapanışında nefesleri kesecek.

Almanya Bundesliga 8 Kasım 2025 maçları hangi kanalda?

Tüm Bundesliga karşılaşmaları S Sport Plus ve Tivibu Spor kanallarından canlı olarak yayınlanmaktadır.

Bayern Münih maçı ne zaman?

Union Berlin - Bayern Münih maçı 8 Kasım Cumartesi günü saat 17:30’da başlayacak.

Hamburg - Borussia Dortmund maçı saat kaçta?

Hamburg - Dortmund mücadelesi saat 17:30’da başlayacak ve Tivibu Spor 3 ile S Sport Plus ekranlarında olacak.

Mönchengladbach - Köln maçı hangi kanalda?

Bu dev derbi 20:30’da başlayacak ve S Sport Plus ile Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Bugün kaç Bundesliga maçı var?

8 Kasım 2025 Cumartesi günü Almanya Bundesliga’da toplam 5 maç oynanacak.