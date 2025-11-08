8 Kasım 2025 İngiltere Premier Lig Maçları | Bugünün Maçları, Saatleri ve Yayın Kanalları

İngiltere Premier Lig heyecanı 8 Kasım Cumartesi günü futbolseverlerle buluşuyor. Haftanın öne çıkan karşılaşmalarında Tottenham - Manchester United derbisi nefesleri keserken, Arsenal deplasmanda Sunderland karşısında galibiyet arayacak. Akşam saatlerinde ise Chelsea kendi sahasında Wolverhampton’ı konuk edecek. Peki, İngiltere Premier Lig bugünkü maçlar hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte 8 Kasım 2025 Premier Lig maç programı...

İNGİLTERE PREMİER LİG 8 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI

Futbolseverlerin merakla beklediği Premier Lig 12. hafta maçları bugün oynanacak. Günün maç programı, saatleri ve yayın kanalları aşağıdaki gibidir:

Saat Karşılaşma Yayın Kanalı 15:30 Tottenham - Manchester United beIN Sports 3 18:00 West Ham United - Burnley beIN Connect 18:00 Everton - Fulham beIN Sports 3 20:30 Sunderland - Arsenal beIN Sports 3 23:00 Chelsea - Wolverhampton beIN Sports 3

GÜNÜN EN DİKKAT ÇEKEN MAÇLARI

Tottenham - Manchester United

Premier Lig’in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Tottenham, kendi sahasında Manchester United’ı ağırlıyor. İki güçlü ekip arasındaki mücadele, saat 15:30’da beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Tottenham, bu maçı kazanarak liderlik yarışında iddiasını sürdürmek isterken; Manchester United deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor.

Chelsea - Wolverhampton

Günün son maçında Chelsea, Stamford Bridge’de Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Saat 23:00’te başlayacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Chelsea, son haftalardaki formunu sürdürüp Avrupa kupaları hattına yaklaşmak istiyor.

Sunderland - Arsenal

Arsenal, ligdeki istikrarlı performansını sürdürmek için Sunderland deplasmanında sahaya çıkacak. Kuzey İngiltere’de oynanacak bu karşılaşma saat 20:30’da beIN Sports 3 ekranlarında olacak. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, liderlik takibini sürdürmek için kazanmak zorunda.

İngiltere Premier Lig 8 Kasım 2025 maçları hangi kanalda?

Tüm maçlar beIN Sports 3 ve beIN Connect kanallarından canlı yayınlanacak.

Tottenham - Manchester United maçı saat kaçta?

Tottenham - Manchester United maçı 8 Kasım Cumartesi günü saat 15:30’da başlayacak.

Chelsea - Wolverhampton maçı şifresiz mi?

Hayır. Chelsea - Wolverhampton maçı yalnızca beIN Sports 3 kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Sunderland - Arsenal maçı hangi kanalda?

Sunderland - Arsenal maçı saat 20:30’da beIN Sports 3 ekranlarında canlı izlenebilecek.

Bugün kaç Premier Lig maçı var?

8 Kasım 2025 Cumartesi günü toplam 5 Premier Lig maçı oynanacak.