8 Kasım 2025 İspanya La Liga Maçları | Bugünün Maçları, Saatleri ve Yayın Kanalları

İspanya La Liga heyecanı 8 Kasım Cumartesi günü futbolseverlerle buluşuyor. Ligin 12. haftasında Girona, Sevilla, Atletico Madrid ve Espanyol gibi önemli takımlar sahneye çıkacak. Zirve mücadelesinin giderek kızıştığı bu haftada, her karşılaşma büyük önem taşıyor. Peki, La Liga bugünkü maçlar hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte 8 Kasım 2025 İspanya La Liga maç programı ve yayın bilgileri...

İSPANYA LA LİGA 8 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI

İspanya futbolunun en üst ligi La Liga’da bugün dört karşılaşma oynanacak. Günün maç programı, başlama saatleri ve yayın kanalları şöyle:

Saat Karşılaşma Yayın Kanalı 16:00 Girona - Deportivo Alaves S Sport, S Sport Plus 18:15 Sevilla - Osasuna S Sport, S Sport Plus 20:30 Atletico Madrid - Levante S Sport, S Sport Plus 23:00 Espanyol - Villarreal S Sport, S Sport Plus

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Atletico Madrid - Levante

Günün en dikkat çeken mücadelesi Atletico Madrid ile Levante arasında oynanacak. Diego Simeone’nin ekibi, sahasında taraftarının desteğiyle üç puanı hedefliyor. Madrid temsilcisi, ligin üst sıralarındaki yerini korumak isterken, Levante zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Karşılaşma saat 20:30’da S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

Sevilla - Osasuna

Günün ikinci önemli mücadelesinde Sevilla, evinde Osasuna’yı konuk ediyor. Saat 18:15’te başlayacak maçta ev sahibi ekip, kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Osasuna ise deplasmandan puan çıkararak üst sıralara tırmanma amacında.

Espanyol - Villarreal

Günün son maçında Espanyol sahasında Villarreal’i ağırlayacak. Bu mücadele saat 23:00’te başlayacak ve S Sport, S Sport Plus ekranlarından izlenebilecek. Avrupa kupalarına katılmak isteyen iki takım için de bu karşılaşma büyük önem taşıyor.

Girona - Deportivo Alaves

Günün açılış maçında Girona, sahasında Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşacak. Saat 16:00’da başlayacak bu mücadele, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Girona galibiyetle üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

LA LİGA’DA BUGÜN NELER BEKLENİYOR?

La Liga’da 2025 sezonu heyecanı tüm hızıyla sürerken, Real Madrid ve Barcelona’nın dışında birçok ekip de zirve yarışında iddialı konumda. Girona ve Atletico Madrid bu sezonki performanslarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Kenan Yıldız gibi genç yeteneklerin Avrupa genelindeki performansları da Türk futbolseverlerin yakın takibinde.

