8 Kasım 2025 İtalya Serie A Maçları | Bugünün Maçları, Saatleri ve Yayın Kanalları

İtalya Serie A’da 2025 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler için dolu dolu bir Cumartesi günü yaşanacak. Günün en dikkat çeken karşılaşması, Torino derbisi olarak da bilinen Juventus - Torino mücadelesi olacak. Ayrıca Como - Cagliari, Lecce - Hellas Verona ve Parma - Milan maçlarıyla İtalya’da futbol şöleni yaşanacak. Peki, 8 Kasım 2025 Serie A maçları hangi kanalda, saat kaçta? İşte günün maç programı ve detaylar...

İTALYA SERİE A 8 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI

İtalya Serie A’da bugün dört mücadele oynanacak. İşte günün karşılaşmaları, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri:

Saat Karşılaşma Yayın Kanalı 17:00 Como - Cagliari S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1 17:00 Lecce - Hellas Verona Yerel yayın (İtalya dışı platformlarda erişim yok) 20:00 Juventus - Torino S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1 22:45 Parma - Milan S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Juventus - Torino (Derby Della Mole)

Torino’nun iki güçlü temsilcisi Juventus ve Torino karşı karşıya geliyor. “Derby della Mole” olarak bilinen bu dev mücadele, sadece şehir üstünlüğü değil aynı zamanda lig sıralaması açısından da büyük önem taşıyor. Juventus, zirve yarışından kopmamak isterken; Torino, güçlü rakibini deplasmanda yenerek tarih yazmayı hedefliyor. Karşılaşma saat 20:00’de başlayacak ve S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Parma - Milan

Serie A’nın bir diğer önemli mücadelesinde Parma evinde Milan’ı ağırlayacak. Milan, ligde son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek isterken, Parma seyircisi önünde puan alarak sürpriz peşinde olacak. Mücadele saat 22:45’te başlayacak.

Como - Cagliari

Günün erken maçlarından biri olan Como - Cagliari karşılaşması saat 17:00’de oynanacak. İki ekip de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Maç, S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Lecce - Hellas Verona

Günün diğer 17:00 maçında Lecce, sahasında Hellas Verona’yı konuk edecek. Alt sıraları ilgilendiren bu mücadelede üç puan her iki takım için de hayati önemde.

SERİE A’DA BUGÜN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Juventus - Torino derbisi , şehrin iki büyük kulübü arasında geçecek kıyasıya rekabetle dikkat çekiyor.

, şehrin iki büyük kulübü arasında geçecek kıyasıya rekabetle dikkat çekiyor. Milan ’ın Parma deplasmanında puan kaybetme lüksü yok.

’ın Parma deplasmanında puan kaybetme lüksü yok. Cagliari kümede kalma mücadelesinde kritik bir maça çıkıyor.

kümede kalma mücadelesinde kritik bir maça çıkıyor. Hellas Verona, son haftalardaki kötü formunu Lecce deplasmanında tersine çevirmek istiyor.

İtalya Serie A 8 Kasım 2025 maçları hangi kanalda?

Tüm Serie A maçları S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Juventus - Torino maçı saat kaçta?

Juventus - Torino derbisi 8 Kasım Cumartesi akşamı saat 20:00’de başlayacak.

Parma - Milan maçı ne zaman, hangi kanalda?

Parma - Milan mücadelesi 8 Kasım Cumartesi günü saat 22:45’te oynanacak ve S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1 ekranlarında canlı izlenebilecek.

Como - Cagliari maçı şifresiz mi?

Hayır, Como - Cagliari maçı yalnızca S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 platformlarından şifreli olarak yayınlanacak.

Lecce - Hellas Verona maçı canlı yayınlanacak mı?

Lecce - Hellas Verona maçı uluslararası platformlarda canlı yayınlanmayacak, yalnızca İtalya içi yayınlarda izlenebilecek.