8 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Yeni dizinin sürpriz atağı sürüyor!

8 Kasım 2025 Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı ekranlar, özellikle dizi rekabetine sahne oldu. Sezonun en iddialı yapımlarından biri haline gelen Güller ve Günahlar, artış trendini devam ettirerek haftayı zirvede tamamlamayı başardı. TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı ise güçlü kitlesine rağmen liderliği bu hafta da yakalayamadı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, sezona düşük beklentilerle başlamasına rağmen kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı. Dizi, bir puanı aşkın artış sağlayarak 7,85 reyting ile günü ilk sırada tamamladı. Bu performans, yapımın sezonun en büyük sürprizlerinden biri haline geldiğini bir kez daha gösterdi.

GÖNÜL DAĞI ZİRVEYİ ZORLAMAYA DEVAM EDİYOR

Gönül Dağı, sadık izleyici kitlesiyle 5,79 reyting elde ederek günü ikinci sırada kapattı. Dizi, haftalar boyunca istikrarlı grafiğini koruyarak rekabetin içinde kalmayı sürdürüyor.

BEN LEMAN DÜŞÜŞTE

NOW TV’nin sevilen dizisi Ben Leman, son haftalarda yaşadığı düşüşü bu hafta da durduramadı. Dizi 3,17 reyting ile beşinci sıraya geriledi. Öte yandan, ATV dizisi Aynadaki Yabancı ise bu hafta Top 10 listesine giremedi.

EĞLENCE PROGRAMLARI REYTİNG YARIŞINDA

Güldür Güldür Show, bu hafta 2,55 reyting ile dokuzuncu sırada yer aldı. Programın özet bölümü ise 2,82 reyting alarak sekizinci sıradan listeye girdi.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN HABER BÜLTENİ

Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, 3,31 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

8 KASIM 2025 CUMARTESİ REYTİNG SIRALAMASI (20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Güller ve Günahlar 7,85 2 Gönül Dağı 5,79 3 Güller ve Günahlar (Özet) 4,60 4 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 3,31 5 Ben Leman 3,17 6 Gönül Dağı (Özet) 3,05 7 MasterChef Türkiye 2,97 8 Güldür Güldür Show (Özet) 2,82 9 Güldür Güldür Show 2,55 10 Ben Leman (Özet) 2,51

Veri kaynağı: TİAK

Güller ve Günahlar bu hafta kaç reyting aldı?

Dizi bu hafta 7,85 reyting ile günü lider tamamladı.

Gönül Dağı zirveyi zorladı mı?

Evet, Gönül Dağı 5,79 reyting ile ikinci sırada yer alarak zirveye en yakın yapım oldu.

Ben Leman kaçıncı sırada yer aldı?

Ben Leman bu hafta 3,17 reyting ile beşinci sıraya geriledi.

Günün en çok izlenen haber bülteni hangisiydi?

Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 3,31 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

8 Kasım 2025 Cumartesi reyting sonuçları, Güller ve Günahlar dizisinin sezona damga vuran yükselişini bir kez daha doğruladı. Gönül Dağı rekabeti sürdürürken, Ben Leman ve bazı yapımlar sıralamada geri düşmeye devam ediyor. Önümüzdeki haftalar, dizi rekabetinin seyrini yakından etkileyecek.