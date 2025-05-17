8. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 8. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Seyrani mahallesi Banaz sokak üzerinde meydana gelen olayda M.B. (43), 8. katta bulunan ikametinin penceresinden düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, M.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. M.B.’nin cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.