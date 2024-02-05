8 madenci hayatını kaybetmişti: Maden faciasının dava dosyaları birleştirildi

Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında 7 Ocak 2013'te metan gazı püskürmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davada, haklarında verilen mahkumiyet ve beraat kararları bozulan 3 sanık ile Anayasa Mahkemesi kararıyla yargılanmasına başlanan 6 sanığın dosyaları birleştirildi.

Zonguldak’ta 2013 yılında metan gazı püskürmesi sonucunda yaşanan maden faciasının ardından yargılanan 9 sanığın dava dosyaları birleştirildi.

TTK Kozlu Müessesesi maden ocağındaki kazaya ilişkin daha önce 8 yıl dörder ay hapis cezası verilen tutuksuz sanıklardan, alt işveren şirketin genel müdürü Ş.S.D. ve proje sorumlusu E.K. ile beraat eden TTK yöneticisi A.A. hakkındaki kararlar, istinafça onaylanmasının ardından Yargıtaya temyiz başvurusunda bulunuldu.

3 SANIK HAKKINDA KARARLAR BOZULDU

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, "iş güvenliği mevzuatına aykırı eylemleriyle, kazaya sebebiyet verebileceğini objektif olarak öngördüğü halde neticenin meydana gelmeyeceğine inanmak suretiyle, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarıyla bilinçli taksirle hareket ettiği" gerekçesiyle 3 sanık hakkındaki kararları bozdu.

Dosya, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan yeniden yargılanması için 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi de aynı kazaya ilişkin haklarında daha önce soruşturma izni verilmeyen ancak Anayasa Mahkemesi kararının ardından yargılanmasına başlanan 6 sanığın dosyasını birleştirilmek üzere 1. Ağır Ceza Mahkemesine iletti.

Birleştirme kararının ardından 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya 1 sanık ile madenci yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatlarının bozma kararına karşı savunma yapmalarının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.