8 Mart 2026 Pazar Reyting Sonuçları | Yeni Dizi Zirvedeki Sıralamayı Değiştirdi

Televizyon dünyasında her gün milyonlarca izleyici ekran başına geçerken, 8 Mart 2026 Pazar reyting sonuçları da günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Özellikle diziler, yarışmalar ve ana haber bültenleri arasındaki rekabet izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Günün sonunda ise reyting listesinde zirve yarışı oldukça dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.

8 Mart Pazar akşamı yayınlanan programlar arasında bazı yapımlar izleyici ilgisiyle öne çıkarken, bazıları ise sıralamada geride kaldı. Özellikle yeni yapımların listede üst sıralara yükselmesi televizyon gündeminde büyük ilgi uyandırdı. İşte 8 Mart 2026 reyting sonuçları ve günün en çok izlenen programları.

8 MART 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

8 Mart Pazar günü yayınlanan programlar arasında en çok izlenen yapımlar aşağıdaki tabloda yer alıyor. Liste, günün en yüksek reyting alan programlarını göstermektedir.

Sıra Program Kanal Başlangıç Saati Bitiş Saati Rating % Share 1 Teşkilat TRT 1 20:59:07 23:53:27 5.02 14.35 2 Doktor Başka Hayatta NOW 20:00:21 22:39:42 4.30 12.42 3 Survivor TV8 20:22:59 24:31:16 4.07 12.38 4 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu NOW 19:00:08 20:00:16 4.01 13.76 5 Aynı Yağmur Altında ATV 20:40:49 24:17:09 2.15 6.27 6 Teşkilat (Özet) TRT 1 20:01:03 20:59:07 2.06 6.27 7 Ramazan Sevinci TRT 1 17:45:12 19:26:11 1.99 7.76 8 Show Ana Haber SHOW TV 18:58:37 19:59:57 1.94 6.69 9 Ana Haber TRT 1 19:26:35 20:00:50 1.81 6.06 10 Indiana Jones ve Kader Kadranı (Y.S) Kanal D 20:00:50 23:19:03 1.73 4.96

8 MART PAZAR GÜNÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMI

8 Mart 2026 reyting sonuçlarına göre günün en çok izlenen programı Teşkilat oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapım %5.02 reyting ve %14.35 share oranı elde ederek günün zirvesine yerleşti.

Bu sonuçla birlikte Teşkilat, pazar akşamı ekran başındaki izleyicilerin en çok tercih ettiği yapım olarak dikkat çekti.

REYTİNG LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN YAPIMLAR

Reyting sıralamasında bazı programlar performanslarıyla öne çıktı. Özellikle ilk üç sıradaki yapımlar izleyici ilgisinin yoğun olduğu programlar arasında yer aldı.

Teşkilat – 1. sıra

Doktor Başka Hayatta – 2. sıra

Survivor – 3. sıra

Bunun yanı sıra haber programlarının da listede üst sıralarda yer alması dikkat çekti. Özellikle hafta sonu ana haber bültenleri önemli izlenme oranları elde etti.

HABER PROGRAMLARININ REYTİNG PERFORMANSI

8 Mart Pazar günü haber programları da reyting listesinde kendine yer buldu. İzleyicilerin güncel gelişmeleri takip etmek için ana haber bültenlerine yöneldiği görülüyor.

Listede yer alan haber programları şunlar oldu:

Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

Show Ana Haber

TRT 1 Ana Haber

Bu sonuçlar, hafta sonu ana haber programlarının izleyici tarafından ilgiyle takip edildiğini gösteriyor.

8 MART 2026 REYTİNG LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN KANALLAR

Reyting sonuçlarında farklı kanalların yapımları ilk 10 listesinde yer aldı. TRT 1, NOW, TV8, ATV, SHOW TV ve Kanal D ekranlarında yayınlanan programlar izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Özellikle TRT 1 kanalında yayınlanan programların listede birden fazla kez yer alması dikkat çekti.

8 Mart 2026 reyting sonuçlarında birinci olan program hangisi?

8 Mart 2026 Pazar günü reyting sonuçlarına göre birinci sırada TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat yer aldı.

8 Mart 2026 Pazar günü en çok izlenen programlar hangileri?

Günün en çok izlenen programları Teşkilat, Doktor Başka Hayatta ve Survivor oldu.

8 Mart 2026 reyting listesinde hangi haber programları var?

Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, Show Ana Haber ve TRT 1 Ana Haber reyting listesinde yer aldı.

Reyting listesinde kaç program bulunuyor?

8 Mart 2026 Pazar günü reyting listesinde toplam 10 program yer almaktadır.

Teşkilat dizisinin reyting oranı kaç?

Teşkilat dizisi %5.02 reyting ve %14.35 share oranı elde ederek günün zirvesinde yer aldı.