8 Mart'a özgü düzenlenen "KADIN / MADIN" sergisi Aynalı Geçit’te

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen “KADIN / MADIN” başlıklı grup sergisi, adını Komet’in bir dizesinden ödünç alıyor.

Sergi, hem bu dizenin gündelik, ironik tonuna hem de kadının sanat ve hayat içindeki kırılgan temsillerine kulak veriyor.

Beyoğlu Galatasaray’daki Aynalı Geçit Sanat Galerisi, bu sergide yalnızca bir mekân değil; belleği olan bir tanık olarak karşımıza çıkıyor. Küratörlüğünü Nihal Güres’in yaptığı “KADIN / MADIN”, bir anma sergisi olmanın ötesinde, bir dili, bir bakışı ve bir tavrı hatırlama girişimi.

Sergi, 18 Mart’a kadar ziyarete açık.

Sanatçılar: Komet, Semiha Berksoy, Ayşe Ünaydin, Dayk Danzig, Ekrem Özen, Gültekin Çizgen , Hülya Dartar Barış , İsmet Arslan , İzzettin Baki, Meltem Tomay, Mihri Melek, Nazan Akpınar , Nihal Güres , Nur Ulubil , Sakine Düzce , Serhat Gökçaylar , Şehnaz Aykaç, Zerrin Ulusu.