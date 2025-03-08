8 Mart Cumartesi 2025 TV Yayın Akışı | Bugün televizyonda ne var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri bugün televizyonda ne var araştırması yaparak Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8, Halk TV yayın akışı listelerine ulaşmaya çalışıyor. 8 Mart Cumartesi 2025 TV yayın akışı listesinde çok sayıda film, dizi, yarışma, haber ve tartışma programı yer alıyor. Çok sayıda kanalda yer alan içerikleri takip etmek isteyenler 8 Mart Cumartesi (bugün) TV yayın akışı listesinde programlarının saatlerini görüntülüyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte 8 Mart Cumartesi 2025 TV yayın akışı!

8 MART CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

8 Mart Cumartesi 2025 gününe ait Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listelerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 İnci Taneleri

16:00 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Piyasa

23:15 Piyasa

01:30 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

TRT1 YAYIN AKIŞI

05.58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.00 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

07.00 Avrupalı Müslümanlar

07.15 Yedi Numara

09.15 1 Gün Kala

10.00 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

10.25 Yabancı Sinema "Çöl Aslanı Ömer Muhtar"

14.15 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

14.35 Vefa Sultan

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.20 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Vefa Sultan

01.30 Bir Zamanlar İstanbul

03.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.35 Sahur Bereketi

HALK TV YAYIN AKIŞI

08.00-10.00 Selin Sabit ile Hafta Sonu Sabah

Selin Sabit ile 10.00-13.00 Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar

Serhan Asker ile 13.00-15.00 Gülşah Ekinci ile Öğle Haberleri

Gülşah Ekinci ile 15.00-16.00 Işın Eliçin ile Sınırsız

Işın Eliçin ile 16.00-18.00 Sinem Fıstıkoğlu ile Hafta Sonu Raporu

Sinem Fıstıkoğlu ile 18.00-20.00 Ekrem Açıkel ile Hafta Sonu Ana Haber

Ekrem Açıkel ile 20.00-01.00 Gökmen Karadağ ile Açıkça / Fikret Bila

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Zembilli

13:00 Başka Bir Gün

15:15 Kardelenler

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:25 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Kardelenler

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Kral Kaybederse

14:15 Sahipsizler

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Organize İşler

22:30 Kral Kaybederse

00:30 Organize İşler

02:30 Güzel Köylü

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

NOW YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arasi

11.20 Memet Özer Ile Mutfakta

12.30 Kamera Arkasi

13.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

16.00 Kizil Goncalar

19.00 Ozan Gündoğdu Ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Serçenin Gözyaşi

22.30 Hudutsuz Sevda

01.30 Her Yerde Sen

04.00 Fatih Savaş Ile Sahur Sohbetleri

06.00 Bay Yanliş

TV8 YAYIN AKIŞI