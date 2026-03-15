8 Mart Dünya Kadınlar Günü sergisi Bohem Art Gallery'de

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşünden fotoğrafların sergilendiği "Nar" fotoğraf sergisi, açılışını yapıyor.

12 Mart Perşembe Günü saat 16.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek sergi, Beyoğlu'nda bulunan Bohem Art Gallery'de düzenlenecek.

Sergi, 13-18 Mart tarihleri arasında Bohem Art Gallery'de saat 12.00-17.30 arasında ziyarete açık olacak.

Dilan Bozyel ve Enver Sedat Kurubaş'ın proje yürütücüsü olduğu sergide, çok sayıda sanatçı yer alıyor.