8 Mart hesap sormanın günüdür!

Haber Merkezi

Ezilen, sömürülen, yok sayılan; ayrımcılığa, şiddete, istismara, yoksulluğa, gericiliğe ve eşitsizliğe maruz bırakılan kadınların günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınlar eylemler yaptı. Yapılan açıklamalarda ve etkinliklerde, “Dünyanın neresinde olursa olsun kadınlara şiddete ve cezasızlığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.

Diyarbakır’daki kadınlar Sur ilçesindeki Kırklar Dağı’nda uçurtma etkinliği düzenledi. Etkinliğin yapıldığı alanda zılgıtlar ve halaylar çekildi. Burada konuşan DİSK Genel-İş 1 No’lu Şube Eşbaşkanı Hazal Anahtar Kaya, 8 Mart’ın sadece bir anma günü olmadığını; sömürüye, şiddete, savaşa ve erkek egemenliğine karşı kadınların ortak direniş günü olduğunu ifade etti.

Balıkesir’de ise Edremit Kadın Platformu, yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdi. “Yoksulluğa, şiddete, savaşa ve güvencesizliğe karşı barış, laiklik ve özgürlük mücadelesini büyütüyoruz” diyen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Kadınların, ucuz ve güvencesiz iş gücü olarak istihdama dahil edildiği belirtilen açıklamada, özelleştirmelerle kamusal hizmetlerin tasfiye edildiği, kreş ve bakım hizmetlerinin yetersizliğinin kadınların omzuna yeni yükler bindirdiği ifade edildi.

∗∗∗

HAKLARIMIZA YÖNELİK SALDIRILAR SON BULMALI

Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu, Gebze’de eylem yaptı. Tarihi Çeşme’nin önünde buluşan kadınlar, Kent Meydanı’na yürüdü. Yapılan açıklamada, "Kadının üzerinden bakım yükünü alacak sosyal politikalar hayata geçirilmeli, ücretsiz kreş ve yaşlı bakımevleri yaygınlaştırılmalıdır. Her mahalleye, sanayi bölgesine ücretsiz, nitelikli kreşler açılmalıdır" denildi. Kadınlar, taleplerinden bazılarını şöyle sıralandı:

Kadına ayrımcılık sonlandırılmalı, eşitlik politikaları hayata geçirilmelidir. İstihdamda, ücrette eşitlik sağlanmalı, cinsiyetçi iş bölümü sonlandırılmalı.

Kadınlar için güvencesiz, esnek çalışma biçimleri değil; güvenceli, düzenli ve sendikalı çalışma hayata geçirilmeli.

ILO’nun 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi onaylanmalı.