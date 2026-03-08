8 Mart için Sezen Aksu yazdı, kadın sanatçılar söyledi: “Tuz” yayımlandı

Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait, prodüktörlüğünü Sertap Erener’in üstlendiği “Tuz” şarkısı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayımlanan klibiyle dinleyiciyle buluştu.

Klibin yönetmenliğini Ömer Çelik üstlenirken projede Ceylan Ertem, Karsu, Selin, Sena Gül, Safiye, Öykü Dörter ve Eftalya Yağcı’nın yanı sıra Başak Doğan şefliğindeki “Chromas” korosu da yer aldı.

Sekiz kadın sanatçının seslendirdiği şarkı farklı vokal ve müzikal tarzları bir araya getirirken, klipte de kadınların birlikteliği ve doğayla kurdukları ilişkiye vurgu yapıldı.

Şarkı 6 Mart itibarıyla dijital müzik platformlarında yayımlanırken, klibi ise 8 Mart’ta izleyiciyle buluştu.