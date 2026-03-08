8 Mart'ta Muğla'da kadın cinayeti

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de bir kadın katledildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde evli olduğu erkek Ali Bacak tarafından bıçaklanan Sermin Bacak hayatını kaybetti.

Çamlıbel Mahallesi'nde oturan Sermin Bacak, evli olduğu erkek Ali Bacak tarafından göğsünden bıçaklandı. DHA'nın haberine göre, cinayetin aralarındaki tartışmalara dayandırıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibince kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.B'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan Ali Bacak'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bacak’ın ifadesinde, "Sermin'in elinde bıçak vardı. Elinden bıçağı almak istedim. Bu sırada bıçak bir anda göğsünün altına saplandı" iddiasında bulundu.