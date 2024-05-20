8 Mart'ta öldürülmüştü: İlayda'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istemi

İzmir'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 20 yaşındaki İlayda Alkan'ı öldüren, annesi Oya Taran'ı yaralayan Yunus Yılmaz isimli erkek için 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yolda yürürken bıçakla saldırdığı 20 yaşındaki genç kızı öldüren, kızın annesini ise ağır yaralayan 32 yaşındaki Yunus Yılmaz (32) için ‘Kasten öldürme’ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 'kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 8 Mart'ta saat 23.30 sıralarında Konak ilçesinde, Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi.

Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Taran ile kızı İlayda Alkan, gittikleri eğlence mekanından dönerken dinlenmek için banka oturdu. Anne-kız, bu sırada, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlayda Alkan, olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şüpheli Yunus Yılmaz ise olay günü mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Yılmaz, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüphelinin kullandığı bıçağın dışında, olay yerinde kanlı bir bıçak daha bulundu ve incelenmek üzere el koyuldu. Yunus Yılmaz, ilk ifadesinde alkollü olduğunu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığını söyledi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame, İzmir 4 Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede tutuklu sanık Yılmaz için ‘Kasten öldürme’ suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 'kadına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.